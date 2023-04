Az április közepe mindig egy csoda, és nem csak azért, mert ez a naptári tavasz közepe is, és nem is azért, mert ilyenkor egyszerre virítanak a színpompás virágok, hanem mert ezek a napok mindig fontosak a nagyvilág szempontjából is. A Titanic elsüllyedésénél kezdve, a Notre-Dame leégésén át a TV maci színrelépéséig minden ezen a napon történt. Kereken 100 éve nyilvánosan elérhető inzulin, hogy megkönnyítse és meghosszabbítsa a cukorbetegek életét. Születésnapot ünnepel a Ferences rend, és az arany ívek alatt ismert gyorsétterem lánc, sőt több meghatározó figura is, mint például a reneszánsz Leonardo da Vinci, vagy a nagy szultán II. Szulejmán és a sor még folytatható lenne, de már ennyi is bizonyítja, hogy érdemes volt ma reggel is felkelni, és nekivágni egy tartalmas, sokat ígérő napnak.