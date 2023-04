Krumplileves, vadas marha, borleves, pacalpörkölt, rakott palacsinta, mákostészta, Stefánia-szelet, kókuszkocka, oroszkrém torta, hamisgulyás. Egy külföldi turisták körében végzett felmérés szerint ezek a legrosszabb magyar ételek. Az nem derült ki, hogy milyen nemzetiségű embereket kérdeztek meg és az sem, hol kóstolták a nevezett fogásokat. A pacalpörkölt, mondjuk, érthető, hiszen az még a magyarokat is megosztja: vagy utálja, vagy imádja valaki és azt is elismerem, hogy a mákostészta érdekes lehet azon országok lakóinak, ahol mákot legfeljebb drogériában árusítanak. De vajon mi a bűne a Stefániának, a krumplilevesnek, pláne az oroszkrémtortának? Egyébként, ami a rakott palacsintát illeti, máshol is készítik Európában, a kókuszkocka meg lamington néven Ausztrália egyik kedvence.