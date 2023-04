Közel másfél hónappal ezelőtt írtunk arról, hogy a Székesfehérvár-Komárom vasútvonal nevű közösségi csoport információja szerint elképzelhető, hogy csökkentik a vonatok számát az újranyitott Székesfehérvár-Komárom vasútvonalon. A csoport információi szerint a járatok csökkentés elsősorban az esti vonatokat érintette volna. Akkor a MÁV megkeresésünkre reagálva annyit közölt: nem lesz változás az ötös vonalon.

A döntés immár tényleg biztos, ugyanis Székesfehérvár polgármestere még akkor megkereste a döntéshozókat, hogy érdeklődjön arról, mi igaz a felröppent hírekből.

Most pedig arról számolt be közösségi oldalán Cser-Palkovics András, hogy nem lesz járatritkítás a szárazréti vasútvonalon. Mint írta: Tegnap este levél érkezett jó hírrel: Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár úr cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy ritkítanák a napi 8 vonatpárt a Fehérvár-Komárom vonalon. A sajtóértesülések és az Önök felvetései nyomán levélben fordultam a Közlekedési Minisztériumhoz, ezért érkezett most válaszként a jó hír. Bízom abban, hogy egyre többek számára jelent majd jó alternatívát a vasúti közlekedés!