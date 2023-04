A Csónakázó-tó szigetének északi oldalán, saját költségén japánkertet hoz létre a Denso Gyártó Magyarország Kft., amely öt évre vállalta a kert gondozását, fenntartását is. – Vállalatunk tavaly ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy hozzuk kicsit közelebb a japán kultúrát a városhoz, a fehérvári emberekhez. A japánkerttel egyúttal szeretnénk saját kollégáinknak és a fehérváriaknak is maradandó emléket adni – mondta Szincsák Attila, a cég alelnöke, aki azt is elárulta, hogy a kertet díszítő növényeket egyenesen Japánból szerzik be.

Nem példa nélküli a Denso „parképítése”, hiszen 2013-ban a vállalat támogatásával valósult meg a Széna téren az általános iskola előtti terület rendezése is. A japán kultúra egyik legkülönlegesebb eleme a kifinomult, minden évszakban más szépséggel gyönyörködtető kertek építésének művészete, amelynek filozófiájába most már – ha csak „miniben” is, de – májustól Fehérváron is bepillantást nyerhetünk. A tervek szerint a kert négy évszakos lesz, vagyis minden évszakban más arcát mutatja majd a terület, amelyet úgy alakítanak ki, hogy bővíthető legyen. Ha tehát akadnak csatlakozni vágyó vállalkozó szelleműek, akár nagyobbra is nőhet a fehérvári japánkert.