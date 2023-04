Ahogy arról az állatmenhely is beszámolt, néhány héttel ezelőtt hívták fel a leendő örökbefogadó gazdik figyelmét Tarára, egy kistestű kutyára, aki nem jön ki túl jól a többi kutyával. Olyannyira nem, hogy Tara kórházba is került a sérülései miatt, ám ma már szerencsére csak egy apró seb emlékezteti erre, ugyanekkor gazdisodni szeretne, méghozzá minél előbb, hogy több ilyen eset ne forduljon elő. Egy időre úgy tűnt, hogy ez sikerülhet is és valaki beleszeretett, de aztán mégsem vitte el.

– Jelentkezett rá egy gazdijelölt, akik mindenképpen szerették volna. Megbeszéltük, ha kijön a kórházból jönnek érte. De nem így lett. Tegnap este kaptuk az információt, hogy nem fogadják örökbe Tarát. Szeretnénk neki minél előbb egy otthont találni, ugyanis sehol nem fogadják el a kutyák, így most a kezelőben él egy mobil kennelben – írja közösségi oldalán az ASKA.