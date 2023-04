Mára már hagyományossá vált a dunaújvárosi önkormányzat szervezésében megvalósuló kerékpártúra, ami idén sem maradhat el. Az útvonal is a szokásoknak megfelelően alakul május 6-án, a résztvevők Dunaújvárosból Mezőfalvára, majd vissza kerekeznek. A városvezetés álláspontja szerint azonban a túrázóknak önmaguk mellett a kerékpárokat is fel kell készíteniük a programra, amiben többen is szerepet vállaltak. A felkészítésben többek között Oroszt Tamás is segítséget nyújt, aki április 29-én, szombaton 9:00 és 17:00 óra között a Városháza téren felállított pavilonban várja a túrázókat. Ez idő alatt ingyenesen végez kisebb javításokat, például a kerekek centírozását, a fékek és a váltók állítását, vagy a defektes kerekek javítását.