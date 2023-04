Néhány napja írtunk arról, hogy a fehérvári Pozsonyi úti teniszpályák területén láthatóan megkezdődött az új áruház építése, amelynek egyik mozzanatként lebontották a régi kerítést és a kerítésbe nőtt cserjéket, fákat kivágták. Megkerestük az áruházat építtető Lidl Magyarországot, azt tudakolva, pontosan milyen munkálatok lesznek itt, hány fát kell kivágni, azokat valamilyen módon pótolják-e, illetve miként alakul át a szóban forgó terület, hol lesznek a parkolók?

A most megérkezett válaszuk szerint a cég a múlt hét folyamán megkezdte a Pozsonyi és a Berényi út által határolt területen a legújabb áruházának építését. A vállalat célja, hogy a vásárlói igények maximális kiszolgálása érdekében egy modern, gyors és egyszerű bevásárlást lehetővé tévő, széles áruválasztékot biztosító üzletet hozzon létre. Az új áruház kivitelezése a jelenlegi tervek szerint várhatóan jövő év közepére valósul meg és több mint 1100 négyzetméternyi eladótérrel rendelkezik majd. Ezen felül több mint 160 férőhelyes parkolót alakítanak ki, lesznek köztük e-töltőállomások is. Amint írták, a parkosításra is nagy hangsúlyt fektetnek, így a munkálatok végeztével több mint 70 fa telepítésére kerül sor.

Maga az áruház egyébként az egykori Videoton étterem helyén épül fel, a régi teniszpályák helyén pedig tudomásunk szerint a parkolók lesznek.