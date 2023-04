A hírhozók meglehetősen aggodalmas hangnemben keresték a település vezetését mivel, mint kiderült, nem is annyira az engedélyek hiánya aggasztotta őket, mint az építkezők biztonsága.

A településre ugyanis egy ifjú gólyapár tette be szárnyait. A helyet annak rendje és módja szerint felmérték, mert mint minden rendes családalapítás előtt álló, leendő szülőknek, nekik is fontos volt, hogy utódaikat milyen körülmények között tudják felnevelni. Ifjabb Gólya békázós munkahelye ne essen túl messzire, mert ifjabb Gólyáné rossz néven venné a töménytelen túlórát. Mégiscsak idegtépő egész nap egyedül ülni a tojásokon, amikor meg kikeltek a csemeték, az gyengíti a szülői idegrendszert. Az atmoszféra mellett, a kilátást is tesztelték és mivel idősebb Gólyáék néhány oszloppal arrébb laknak, így vélhetően a szülői ház közelsége is fontos volt számukra.

Mindent egybevetve, megtalálták a megfelelő ingatlant, egy elektromos vezetékeket tartó oszlop tetején és belekezdtek az otthonteremtésbe. Erre lettek figyelmesek a falu lakosai és jelezték a falu vezetése felé a veszélyes építkezést. A csodálatos madarak ugyanis fészküket, közvetlen az elektromos vezetéket érintve építették meg, veszélyeztetve saját életüket. Arról se feledkezzünk meg, ha minden településen létezik a Helyi Építési Szabályzat, ami vonatkozik mindenkire, aki a településen építkezik, akkor ebben az esetben ez talán a Fészek Építési Szabályzat lehetne és így, a FÉSZ-nek több pontját sem vették figyelembe a gondatlan madarak.

Amint a feol.hu-nak Csete Krisztián polgármester elárulta, amint a tudomásukra jutott a veszélyes ingatlan létrehozása, értesítették a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot, a fiatalok jelenlétéről és a problémáról: talán veszélyben lehetnek az elektromos vezeték közvetlen közelében. A szakemberek már tudtak a fészkelésről, megnyugtatták a település vezetését és lakosait, nem lesz gondja a fiataloknak, mivel kisfeszültségű vezetékre rakták a fészküket. Éppen ezért idén már nem zaklatják a gólyákat, bízva abban, hogy tojást is raknak, mert mint megtudtuk, ez a biztos alappillére a hosszú gólya házasságnak és annak, hogy jövőre is visszatérjenek fészkükre. Augusztus végén, amikor afrikai telelő helyükre indulnak ezek a csodálatos madarak, a szakemberek megkérik a megfelelő engedélyeket és az elektromos művekkel közreműködve, a madarak megérkezése előtt, kora tavasszal elkészítik a fészek magasítót és még fészket is építenek nekik, amit majd maguknak kell otthonossá varázsolni.

A helyiek nagyon örülnek az új gólyapárnak. Hosszú évek óta csak egy pár fészkelt a faluban, így a fiatal pár fészekrakása reményt ébresztett a településen. Többen is jelezték, feléjük is szívesen látnának új párokat.

Jövőre kiderül, a fiatalok mennyire voltak megelégedve a helyi szolgáltatásokkal és ajánlják-e ifjú házas ismerőseiknek a csóri villanyoszlopokat.

Amint az videónkból is látható, a kéglire vannak más pályázók is.