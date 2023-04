– Az Ercsi közigazgatási területéhez tartozó M6-os autópálya felett átvezetett híd műtárgyakon burkolatfelújítási munkálatokat végeznek a közeljövőben. A hídfelújítási munkák során az aszfaltburkolat kopórétegének cseréjére is sor kerül a hídhoz csatlakozó, úgynevezett háttöltésekkel együtt. – adta hírül Ercsi önkormányzatának városgazdálkodási irodavezetője.

A tájékoztatóból kiderült, a munkálatok során kisebb-nagyobb forgalomkorlátozásra is számítaniuk kell a gépjárművel közlekedőknek. A jelenlegi tervek szerint többnyire félpályás lezárások mellett is megoldható a kivitelezés, azonban egyes esetekben időszakosan akár a forgalom teljes lezárására is szükség lehet.