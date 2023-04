Adományokat vitt hétfőn délelőtt a Befogadlak Baptista Gyermekotthon Tüzér utcai székházába az a számos támogató, akik úgy gondolták, hogy a családjukból kiemelt fiatalok és gyerekek is örülnének a húsvéti ajándékoknak. Hoztak vitamint, édességet, húsvéti kuglófot, játékot, sportfelszerelést is az Arconic-Alba Fehérvár, az Alba Fehérvár KC, a Patika Plus Gyógyszertársak, az Arconic-Köfém Mill Products Hungary és a Lakeside Hotel képviselői, mert az ünnepi asztal a gyermekotthonokban is fontos részét képezi a húsvét időszakának. Köbli Kitti, az intézmény vezetője a feol.hu számára elmondta: amennyire lehetséges, a mindennapok során szeretnék pótolni a családi közeget a gyermekek számára, így húsvétkor is készülnek az ünnepi összejövetelekre. 48 fiatal él a fehérvári otthonban, 0 és 18 éves kor között.

Köbli Kitti a feol.hu számára podcast interjúban számolt be az intézmény mindennapjairól, ünnepeiről és arról, miért várják az önkéntesek segítségét és az egyéb támogatásokat.

Az adás elérhető a Spotify csatornánkon is.