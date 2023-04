A Cérnavirtuózok több mint 15 oszlopot díszítettek fel 28 perce

Horgolt díszekkel ékesítették a dunaújvárosi Városháza teret

Karácsonyt követően húsvétra is az alkalomhoz illő horgolt díszeket készítettek a Dunaújváros Alapítóinak Egyesületének alkotó tagjai, amelyekkel a Városháza teret színesítik. Kóbor Etelka, az egyesület elnöke azt is elárulta kérdésünkre, hogy már az új kollekciót is tervezik a csoport kreatív asszonyai.

Baráth Eszter Baráth Eszter

Forrás: Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

2022 karácsonyán színes, horgolt alkotások kerültek a dunaújvárosi Városháza tér villanyoszlopaira a Dunaújváros Alapítóinak Egyesületének Cérnavirtuózok csoportjának tagjai jóvoltából. Kóbor Etelka elmondása szerint ezek a díszek annyira tetszettek a város lakóinak és vezetésének, hogy egészen húsvétig ékesítették Dunaújváros központját. – Úgy döntöttünk a kézimunka csoport tagjaival, hogy ideje alkalomhoz illőre cserélni a karácsonyi díszeket, és húsvétira cserélni azokat – mondta az egyesület elnöke. Forrás: Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete Kóbor Etelka úgy fogalmazott, volt, aki kételkedett abban, hogy ezek a díszek jól fognak mutatni a belváros villanyoszlopain, a Cérnavirtuózok viszont még őket is meggyőzték alkotásaikkal. – Nagyon jó volt az alkotások fogadtatása, nagyon sok elismerést kaptunk. Érdekes volt, hogy néhányan, akik nem gondolták, hogy szép lesz így a tér, később, amikor felkerültek az alkotások, odajöttek hozzánk és megdicsérték, gratuláltak – emelte ki az egyesület elnöke.

Azt viszont, hogy az alkotások a Városháza térre kerüljenek, gondos tervezés és előkészítés előzte meg. A csoport tagjai megmérték az oszlopokat, megtervezték a mintákat és a formákat, majd nekiláttak a tervek megvalósításának. A szorgos kezeknek köszönhetően aztán több mint 15 oszlopra került a 2 méter hosszú és 28 centiméter széles alapra készült díszekből.

Hogy a mostani alkotások meddig díszítik majd a tér oszlopait, azt Kóbor Etelka pontosan nem tudta megmondani, azt viszont elárulta, hogy már tervezik egy tavaszias, nyárias kollekció elkészítését, amit leginkább a különböző virágok és növények jellemeznek majd. Forrás: Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!