Ennek egyik lehetséges formája a felszámolási eljárás. Az eljárást az adós székhelye szerint illetékes törvényszék folytatja le, és célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetésével a követelés megfizetésre kerüljön az adós társaság vagyonából.

Az adós felszámolása iránti kérelem akkor nyújtható be, ha a követelés a 200 ezer forintot meghaladja. A felszólításnak tartalmaznia kell a követelés jogcímét, összegét, a megfizetés határidejét. Meg kell jelölni azt a végső határ­időt is, ami után a hitelező megindítja a felszámolási eljárást.

Felszámolási eljárásban akár hitelezői minőségben, akár adósként veszünk részt, nélkülözhetetlen a jogi képviselet. A felszámolási kérelem benyújtását követően a bíróság értesíti az adóst, s felhívja, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. Az eljárás során a bíróság legfeljebb 45 napos határ­időt engedélyezhet a tartozás kiegyenlítésére.

Az adós követelést elismerő nyilatkozatától, illetve a követelés adós általi megfizetésétől függően az eljárás felszámolás elrendelése nélkül megszűnik, vagy a bíróság az adós felszámolását elrendeli, ez esetben a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően kerül sor a felszámoló kirendelésére. A felszámolást elrendelő végzést a Cégközlöny közli, a közzétételtől számított 40 napon belül jelenthetik be a hitelezők követeléseiket a felszámolónak.

Nem árt tudni, hogy a felszámolási eljárásban az eljárás különböző szakaszaiban lehetőség van egyezség megkötésére, amelynek során a felek külön megállapodásban rögzítik a követelés megfizetésének módját és határidejét, illetve kérik a felszámolási eljárás megszüntetését.



Dr. Unger Zsolt

Forrás: duol.hu