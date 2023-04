De mi van akkor, ha lemerült a telefon vagy nem tölt be a mobilalkalmazás? Mit lehet tenni és, ami talán még fontosabb, hogy igazolható, hogy valóban van az utasnak érvényes jegye vagy bérlete? - fogalmazódtak meg bennünk a kérdések, amikor egy pórul járt utas beszámolóját olvastuk. Történt ugyanis, hogy egy hölgy az online szolgáltatások előnyeivel élve az interneten vásárolta meg buszbérletét. Felszálláskor azonban nem tudta felmutatni a sofőrnek, hogy van érvényes bérlete, mivel nem töltött be az applikáció. Így a hölgy állítása szerint a buszsofőr felszólította, hogy szálljon le vagy vásároljon új jegyet. Ő az utóbbit tette, hogy eljusson oda, ahova eredetileg is tartott. De az esetet olvasva felmerült bennünk, hogy hányan járhattak még úgy mint ő, hiszen számos oka lehet annak, hogy éppen nem működik az applikáció: rendszerhiba, gyenge mobiladatforgalom, lemerült készülék. Így felvettük a kapcsolatot a Volánbusz Zrt.-vel, akik a következőről tájékoztatták a lapunkat az eset kapcsán:

„Amennyiben az utas telefonja lemerül, vagy azon nincs élő internetkapcsolat, esetleg valamilyen, a telefon működésére visszavezethető okból nem érhető el a készülékre telepített alkalmazás, úgy az utas nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy rendelkezik előre megváltott díjtermékkel, ezért az utazásban való részvételhez menetjegyet kell vásárolnia az autóbuszon” – közölték, majd külön kitértek arra az esetre, ha az applikáció központi hiba miatt nem működik. Ilyenkor ugyanis a Volánbusz tájékoztatást kap, majd amennyiben hosszabb ideig áll fenn a probléma, akkor a társaság felfüggeszti a „mobiljegyek” ellenőrzését. Erre azonban igen ritkán van példa.

Nem egyértelmű esetben pedig az a szolgáltató tud információval szolgálni, amelynek applikációjából az utas a terméket megvásárolta, ott tudják megvizsgálni, hogy milyen állapotban volt a rendszer az adott időpontban.