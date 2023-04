Azt is mondhatnánk, kezdődnek a dolgos évek. Idén is újabb csoport kezdi majd meg családon kívüli életét az óvodákban, többek között Jenőn is.

A Hétmérföldes Óvodában, április második felében, két időpontot is kijelöltek a csöppségek beíratására a 2023/2024-es nevelési évre, amely 2023. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig tart.

Április 20-án 13:00 és 16:00 óra között, április 21-én 9:00 és 14:00 óra között várják a szülőket a jenői Hétmérföldes Óvodában.

A beiratkozáshoz szükségük lesz a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a kicsik nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazolványra, valamint TAJ kártyára. A szülők részéről személyi igazolványra és a lakcímkártya szükséges a gyerekek beíratásához