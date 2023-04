A Csanádi-napok rendezvénysorozatot minden évben a tavaszi szünet előtti napokra időzítik, így a költészet napjához is kapcsolódnak a programok. Az iskolának ez az első tanéve a református egyházközség fenntartásában, ezért az idén újdonságnak számított, hogy a programok sora virágvasárnapi ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen az 1-2. osztályosok szerepeltek.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Hétfőn kiállítás nyílt az aulában a diákok által készített Csanádi versillusztrációkból, amiket a délelőtti nyíltnapra érkezők is megnézhettek. A tablókra mintegy hatvan alkotás került fel. Délután zajlott a Csanádi versmondó verseny, amelyre az alsósók Csanádi, a felsősök – tekintve, hogy Petőfi-év is van idén - Petőfi versekkel készültek. A zsűriben régi zámolyi tanítványok ültek, mint pl. Farkas Eszter, a tavalyi Fehérvári Versünnep győztese. Ugyancsak hétfőn tartották az iskola-nyitogatót a leendő elsősöknek, akiket játékos foglalkozással vártak, hogy amíg a szülők tájékoztatást kapnak az ősszel induló első osztályról, addig ők is bepillantást nyerjenek az iskolai életbe.

A Csanádi-napok sora ünnepi istentisztelettel kezdődött vasárnap

Fotós: Jankiné Kővári Csilla

Az igazgatónőtől, Jankiné Kővári Csillától azt is megtudtuk, a három évvel ezelőtti 77 fős diáklétszám mára 131 főre duzzadt, az iskola diáksága kinőtte az épületet, amelynek 10 osztálya minden tantermet elfoglalt. Ezért ősszel nem tudnak két elsőosztályt indítani, viszont arra készülnek, hogy a két a fő tárgyat, a matematikát és a magyart, csoportbontásban tanítják. Na, de vissza a Csanádi-napokhoz!

A diákok a Ki-mit-tud? vetélkedőn több művészeti ágban is bemutathatták tudásukat

Fotós: Jankiné Kővári Csilla

Kedden Ki-Mit-Tud-dal folytatódott a program, amely inkább lehetőség volt a tanulók, hogy megmutassák, mit tudnak, mint verseny, hiszen olyan sokfajta területen mutatkoztak be, hogy, az igazgatónő szerint igazságtalan lett volna helyezetteket hirdetni. Volt, aki dobolt, gitározott, mások énekeltek vagy táncoltak. Az utolsó, szerdai napon az óvodások tettek ismét látogatást és vettek részt a húsvétra hangolódás jegyében közös kézműves foglalkozásokon.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Csütörtöktől már a pihenésé a főszerep, hiszen kezdődik a tavaszi szünet!