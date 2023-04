Újabb eseményt szervezett a Móri borvidéket bemutató Lamberg pince. Ezúttal zene és étel szegődik társként a borhoz. Április 10-ig lehetett regisztrálni a Móri TDM Iroda által szervezett zenés borkóstolóra, melynek elsődleges célja, hogy szerezzenek az érdeklődők barátaik, családtagjaik körében közös élményeket és értékeket. Ahogy már annyiszor korábban, április 15-én is helyi borászok termékeiből álló borkóstolóval várják a pincében a regisztrált vendégeket, ám most a bor mellé zene is lesz. Miközben Buch Tibor fellép, addig az egyik móri étterem gondoskodik a gasztronómiai élményről.