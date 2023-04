Április 28. (péntek)

Agárd, 16.30 óra: Velencei-tavi hal-, vad-, bor- és pálinkafesztivál. Utcabál a Discover Band-del. 19 óra: Junion Jacks. 20 óra: Dj Fenton.

Agárd, 18 óra: Felemás. Nemesi Attila és Sprok Antal közös tárlatának megnyitója a Velencei-tavi Galériában. Köszöntőt mond Tóth István, Gárdony polgármestere, megnyitja Szalai Zsuzsanna. Közreműködik Csurkulya József cimbalomművész (Besh O Drom). A kiállítás június 18-áig látogatható.

Bicske, 11 óra: Miért szeretjük a magyar irodalmat? Gerendás Péter és Turczi István zenés irodalmi délelőttje a Petőfi Művelődési Központban. „Ki a menőbb? Petőfi vagy Arany? Ady vagy József Attila? Faludy György vagy Villon?”

Bodajk, 17 óra: „Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért” – kiállítás a mézeskalács és a vesszőfonás szakkör munkáiból a művelődési házban. Megtekinthető május 5-éig.

Csákvár, 16 óra: Beszélgessünk! Könyveim – Ki vagyok én? A vendég: Székely Sándor író. Házigazda: Tóth Árpádné. Helyszín: Múzeum Csákvár, Tűztorony.

Ercsi, 17 óra: Tavaszi HangSzínek. Színvallás – Csóka László festőművész kiállítása az Eötvös József Művelődési Házban. 18 óra: A Szironta együttes koncertje.

Martonvásár, 18 óra: Mesedélután a városi könyvtárban. Meseolvasó: Tóth Balázs.

Mezőszentgyörgy, 19 óra: Szentgyörgyi napok – Mezőföldi majális. A Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör (MASZK) estje a művelődési házban. Az elmúlt 25 évben még nem játszott darabok.

Mór, 9 óra: Szent György-heti vigasságok. Zártkörű szakmai borverseny a Móri Borvidék gazdáinak boraiból. 18 óra: Eredményhirdetés (Erzsébet téri Művelődési Ház).

Mór, 10 óra: Pillanatok a természetből – Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc fotókiállítása. Megtekinthető május 8-áig. „Múltban, mesében gyökerezem” – Fák, vizek, utak. Nagy F. Luca festménykiállítása. Megtekinthető május 14-éig. Mindkét tárlat helyszíne a Lamberg-kastély.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 10 óra: MintaKINCStár. Sevella Zsuzsanna fejlesztőpedagógus, Gránátalma-díjas játékfejlesztő kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében. Megtekinthető május 5-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: This is my Budapest – Vidák Zsolt illusztrátor kiállítása május 12-éig látható az Öreghegyi Közösségi Házban.

Székesfehérvár, 10 óra: It’s a Kind of Magic – kiállítás Erkel László Kentaur alkotásaiból a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Art. Design. Rock&Roll. Zenésszínházi díszletek és jelmezek. Megtekinthető május 12-éig.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Népmese-foglalkozás 4–8 éves gyerekeknek az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Vezeti Fazekas Éva (Szövőmadár Meseműhely).

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18 óra: Hogyan bánjunk el a stresszekkel? – Bagdy Emőke pszichológus előadása a Köfém Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 19 óra: Jazzpéntek. A Bágyi Balázs New Quartet koncertje a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban.

Velence: Süllőfesztivál a Velence Korzón. Vidámpark. Játszóház. Színpadi programok. Kézműves-foglalkozás. (Szombaton, vasárnap és hétfőn is.)

Április 29. (szombat)

Agárd, 10 órától: Velencei-tavi hal-, vad-, bor- és pálinkafesztivál. Országos borrendek találkozója. Testvérvárosi találkozó. Mini vidámpark. Kirakodóvásár és portékás vásár. Gasztro-kiállítók. 10 óra: Ricsi bohóc és bohócbarátai. 11 óra: Szőlővirág népdalkör (Szőgyén), Iglice népdalkör (Dinnyés). 12 óra: Kákics zenekar, Bodorka néptánccsoport (Agárd). 13.15 óra: Népmesék zenével – Varró János és Baboth Nóra. 14.15 óra: Táncbemutató és táncház – Sirtaki görög néptáncegyüttes. 15 óra: Lumpen Klumpen sváb néptáncegyüttes. 15.30 óra: Három Falu Táncműhely muzsikásokkal (Bodajk). 16.15 óra: Sepsikőröspataki Rezesbanda (Erdély). 16.45 óra: Mörlenbach-i vadászkürtösök. 17 óra: Országos borrendtalálkozó, avatással. 17.30 óra: Gerebenes Ede (Sepsikőröspatak). 18.30 óra: RockPort Band. 20 óra: White Magic Band (Santana-show). 21.30 óra: Tűzvarázs – tűzzsonglőr bemutató. 22 óra: Dj Szabadkai.

Dég, 8 órától: Dégi medvehagyma fesztivál. Helyszín: Köztársaság utca 33. 8–12 óra: Főzőverseny. 8–18 óra: Népi játszótér és körhinta. Ugrálóvár. Óriás puzzle és kirakó. Kézműves vásár. Vidámparki játékok. 8.30 óra: Maráczi Duó. 9.30 óra: Megnyitó, köszöntő. 10 óra: Bóbita Óvoda-Bölcsőde – Perdülj, Fordulj Tehetség Műhely. 10.20 óra: Az általános iskola diákjainak szórakoztató műsora. 11.20 óra: Farkas Adrián Michael Jackson-imitátor. 11.30 óra: Illés Borka és Illés Dóri (népdalok). 11.45 óra: Térségi nyugdíjascsoportok zenés-táncos műsora. 12.55 óra: Jó ebédhez szól a muzsika! 13.30 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. 13.45 óra: Tévő citeracsoport. 14 óra: Forgócska és Boróka néptánccsoport (Dég). 15 óra: Huszics Vendel Kórus (Sárbogárd). 16.15 óra: Operett Voices Társulat. 17.15 óra: Bebe. 21 óra: Medvehagyma bál Cseh Dáviddal és Ruzsa Györggyel. (A rendezvény szervezője a Margaréta Nyugdíjas Egyesület.)

Dinnyés, 19 óra: Madárdalos est a Madárdal tanösvényen csillagászati bemutatóval. A túra hossza, időtartama: 3 kilométer, 4 óra. Találkozás: Rózsa utca sarka, gólyafészek, 2. tanösvény tábla. Előzetes bejelentkezés szükséges. Kapcsolattartó: Fenyvesi László.

Kajászó, 10 órától: Vadászmajális a Váli-völgy kapujában. Helyszín: a sportpálya. 10 óra: Óvodások és iskolások műsora. 10.50 óra: Zumba. 12 óra: Megnyitó. 13 óra: Ebéd. 13.30 óra: Agár bemutató és vadászkutya-bemutató. 14.30 óra: Gyermekműsor. 15.30 óra: „Állatijó”. 16.15 óra: Dinasma hastánccsoport. 17 óra: Szivárvány együttes (Tordas). 18.30 óra: Mészáros János Elek. 19.30 óra: Vikidál Gyula. 20.30 óra: Nemazalány x Sofi. 21.15 óra: TwinPix. 22 óra: Retró diszkó. Kísérőprogramok: Trófeabemutatók. Gombaszakértők. Könyves szekér. Több mint 20 féle vadétel. Kirakodóvásár. Étel- és italárusítás. Hinták, légvárak, rodeóbika. Vadászíró. Solymászok. Íjászat. Airsoft. A környező települések és vadásztársaságok bemutatkozó sátrai.

Kincsesbánya, 15.30 óra: Titanic és Carpathia. Egy óriási óceánjáró katasztrófája. A mentés magyar vonatkozásai. Elter Tamás tudományos újságíró, a Titanic-kiállítás kurátora és Dezső Tibor hobbi Titanic-kutató előadása a legújabb kutatási eredmények alapján, vetített képes bemutatóval. Helyszín: művelődési ház. A program ingyenes.

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 9–12 óra: Piac+Program. Alkossunk együtt! Anyák napi virágültető workshop gyerekeknek.

Martonvásár, 17 óra: Tanári hangverseny a Martonvásári Művészeti Iskola szervezésében (Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ).

Mezőszilas, 9 órától: Bormustra és ultiverseny a közösségi házban. 8–8.30 óra: Érkezés, reggeli (sült kolbász). 8.30 óra: Regisztráció, sorsolás, 9 óra: Steidl János polgármester megnyitója. 12 óra: Mindkét verseny eredményhirdetése, díjátadás. 13 óra: Ebéd (vadpörkölt). 14 óra: Lajos-hegyi nyitott pincék látogatása, borkóstolás.

Mór, 8 órától: Szent György-heti vigasságok. Programok a Lamberg-kastély parkjában: 8 órától: Ezerjó fakanálforgató – borral készülő ételek országos főzőversenye. 8.00 óra: Regisztráció, előkészületek, főzés. 9 óra: Megnyitó, polgármesteri köszöntő. 11 órától: A zsűri megtekinti a főző csapatokat és a terítést. 12 órától: Az ételminták leadása, zsűrizése. 15 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. 9–15 óra. Kézműves kirakodóvásár a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) iroda szervezésében. 9 óra: Móri Ifjúsági Fúvószenekar és DanceArt Táncstúdió. 9.30 óra: Rozmaring Táncegyüttes, Edelweiss Táncegyüttes. 10–14 óra: Játékok palotája – népi játszóház. 11 óra: Pitypang zenekar. 12.30 óra: Karate bemutató. 13.30 Lovagi torna (Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület). Kapcsolódó programok: 9–12 óra: Kismesterek tornája (sakkverseny gyerekeknek, Lamberg-kastély, kisudvar). 10–16 óra: A Lamberg-kastély állandó, ingyenesen megtekinthető tárlatai: Sváb tájház, Barokk szoba, Helytörténeti gyűjtemény, Wekerle Sándor-kiállítás, Vasarely-szoba. A kastély parkjában a Kútház nyitott műhelyként látogatható. 20 óra: Szent György bál – zenél a Syncron Band (Erzsébet téri Művelődési Ház).

Nagyvenyim, 15 óra: A Zsadányi Amatőr Színjátszó Csoport vendégjátéka a közösségi ház nagytermében. Kabaréjelenetek. Vidám Színpad: Jön a főosztályvezető. Békéscsabai Jókai Színház: Adóhivatal. Nóti Károly: A gomba. Nóti Károly: Lepsénynél még megvolt. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Nagyvenyim, 18 órától: Nemzetközi profi boksz és küzdősport gála 2. Balogh Bálint: 2–0–0. Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola tornacsarnoka.

Sárbogárd, 16 órától: A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola tánc világnapi évzáró gálaműsora a művelődési központban. Fellépnek az intézmény előszállási, sárbogárdi, sárszentmiklósi néptánc, társastánc, moderntánc (hip-hop) és balett tanszakos növendékei. Közreműködik Szemző Angéla és zenekara.

Székesfehérvár, 10–18 óra: Textiludvar – Textilkert. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete rendezvénye (Rác utca 27.). Szakmai előadások és különleges textilek, alapanyagok, szőttesek és textiltárgyak vására. Délelőtt: Katona Edit, a Néprajzi Múzeum etnográfusának előadása a feliratos textilekről, tárgyakról. Khinayat Babakhumar etnográfus professzor előadása a kazah textilekről. Napközben szakmai bemutatók. 12–12.30 óra: Fodorné László Mária: Szőttesbe álmodott Sárköz (könyvbemutató és könyvvásár). Délután: textiles érdekességek, zoknikötés, hímzéstanítás, szalagszövés, kisebb tárgyak varrásának tanítása. Mesterség bemutatók. Egész napos kézműves vásár.

Székesfehérvár, 10.15–12.15 óra: A Sóstó ritmusai. Egy dinamikus túra a nemzetközi táncnap alkalmából a Sóstó élettel teli ösvényein. A túra hossza: 2–2,5 kilométer (Sóstó Természetvédelmi Terület, Sóstó Látogatóközpont).

Székesfehérvár, 15 óra: Teljesítmény és szorgalom – Teljesítménykényszer. Lénárt Ágota tanszékvezető egyetemi docens előadása (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem) sportszakembereknek, sportolóknak és szülőknek a Köfém Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 19 óra: A tánc világnapja az Alba Regia Táncegyüttessel a Vörösmarty Színházban. Ízelítő a Mesenépből, mezőségi táncok, Verslábak. Az est megálmodója Majoros Róbert, az Alba Regia Táncegyüttes művészeti vezetője. Művészeti munkatársai Molnár Gábor, Majorosné Szabó Veronika és Tombor Bea. Jean G. Noverre francia balett-táncos, az egyetemes táncművészet megújítója 1727-ben ezen a napon (április 29.) született. Ebből az alkalomból a Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyűlése kezdeményezte a táncművészet világnapjának megtartását. 1982-ben ünnepelték először.

Tác, 9 órától: Floralia 2023. A Szent István Király Múzeum tavaszköszöntő ünnepe a Gorsium Régészeti Parkban. Látványos bemutatók, hagyományőrző előadások, izgalmas csatajelenetek és finom étkek. 9 óra: Kapunyitás. 10 óra: Diocletianus, a Római Birodalom császárának bevonulása. 10.20 óra: Valeria provincia és a környező provinciák csapatai átadják a császárnak az elkészült palotaépületet. Az épület felszentelése, jóslat kérése, felajánlások (Fő utca, a palotaépület előtt). 11.20 óra: Gladiátorjáték, amelyet Hadrianus adományoz a népnek – Collegium Gladiatorum (színház). 12 óra: Gorsiumi csetepaté: a provincia ajándéka Diocletianusnak. Írta és rendezte: Matuz János (színház). 13 óra: Alaki szemle és formációs bemutató legiósokkal (legiós tábor a színház mellett). 14 óra: Fogathajtó verseny (Aquincumi kapu előtere). 15 óra: Gladiátor játék a győztes hajtó tiszteletére. Gladiátor-fegyverzet és harcnemek bemutatása – Familia Gladiatoria (színház). 15.30 óra: Késő római csatajelenet – Diocletianus kora (Forum előtti füves terület). 16.30 óra: Kora római csatajelenet – Hadrianus kora. 16.50 óra: Hálaadó áldozat az isteneknek a sikeres ünnepért, valamint Flora istennőnek a természet újjáéledéséért. 18 óra: Kapuzárás. Egyéb programok 10 és 18 óra között: Hagyományőrzők táborai: a tábori élet bemutatása, öltözet-, fegyver- és hadigép-bemutató, legiós, kelta és gladiátor kiképzés. Fesztivál ételek (Zichy-pince előtere és a színház térsége). Méz-, aszalt gyümölcs-, virág- és ékszervásár. Múzeumpedagógiai, régészeti programok. Ismeretterjesztő családi játékok és kézműves-foglalkozások. Kovácsbemutató. Hajózás a Sárvízen (régi bejárat melletti füves terület). 11 és 15 óra: Tárlatvezetés. (Vasárnap is.)

Április 30. (vasárnap)

Agárd, 10 óra: Velencei-tavi hal-, vad-, bor- és pálinkafesztivál. Aranyszamár Bábszínház. 11 és 11.25 óra: MissCsipop Dance (junior és senior). 12 óra: Vadászkürtösök. 12.30 óra: Imaginard Band. 14 óra: Húzzad csak kivilágos virradatig! – operettműsor (Buch Tibor, Horváth Emi, Horváth Péter). 16 óra: The Beatles Emlékzenekar. 18 óra: Singh Viki és a Velencei-tó All Stars. 20 óra: Super Starsky. 22 óra: Animal Cannibals.

Ercsi, 19 óra: Majális a Duna-parton. Pink Pill Party Band. 22 óra: Retró diszkó – Dj Kozi.

Mór, 10 órától: Szent György-heti vigasságok. Ezerjó félmaraton (futóverseny). Indulás és cél: városháza. 10–18 óra: Játékok napja – népi játékok, táncok tanítása (Szent István park, rossz idő esetén a Radnóti iskola tornaterme). 18 óra: Dumaszínház. No para! – Musimbe Dávid Dennis önálló estje. Műsorvezető: Lovász László. Helyszín: a régi mozi épülete.

Székesfehérvár-Kisfalud, 17 óra: Gasztro stand-up. Főzőshow Vajtó Lászlóval a közösségi házban.

Május 1. (hétfő)

Adony, 9 órától: Helló, május! Családi nap a kastélyparkban. 9–16 óra: Darts foci a sportpályán. 9–16 óra: Lufihajtogató bohóc, légvárak, arcfestés, kürtőskalács a rendezvénytéren. 9.30 óra: Ringató a legkisebbeknek a színházteremben. 10–16 óra: Programok a színpadon. 10 óra: Mesetáncosok. 10.30 óra: Ovisok német tánccsoportja. 10.40 óra: AMI kortárstánc. 13 óra: Rock and Roll party. 14 óra: Tom White and the Mad Circus. 12 óra: Cserépedényben főtt sokác finomság.

Agárd, 10 óra: Velencei-tavi hal-, vad-, bor- és pálinkafesztivál. Vackor (bájos és tanulságos mese). 11 óra: Pók Melinda és a Nefelejcs Tánciskola. 11.30 óra: Leslie Davidson (acoustic). 13 óra: On Beat. 14.30 óra: Mr G Blues Band. 16 óra: Táncutca 7. – Boka Boogie Band utcabál. 18 óra: Gucza Partyzans – fesztiválzáró party. 19 óra: Kongattack – finálé. (A négynapos fesztivál rendezője Gárdony város önkormányzata.)

Enying-Kabóka, 14 órától: Mulatós majális a focipályán. Fellépések: 14.15 óra: Szirombontogató Óvoda. 14.30 óra: Tinódi Református Iskola (néptáncosok). 15 óra: Napvirág együttes (gyermekműsor). 16 óra: Princess TSE. 17 óra: Lagzi Laci. 18 óra: Suzy. 19 óra: Kredenc. 20 óra: Jeratel Hastáncstúdió. Népi játékok, csillámtetoválás, ugrálóvárak, büfé.

Ercsi, 8 óra: Majális a Duna-parton. Kispályás labdarúgótorna (Ercsi Kinizsi, sportpálya). 9 óra: Gulyásfőzőverseny. 13.30 óra: Megnyitó. A főzőverseny eredményhirdetése. 14 óra: Zorica-táncház. 15 óra: Picuri-Muri gyermekkoncert. 16 óra: Weisz Viktor és duettpartnerei, koncert – Falusi Mariann és Sándor Évi. Egész napos programok: büfé, amerikai hot-dog, lángos, rétes, fagyi, vattacukor, popcorn, kürtőskalács, pónilovaglás, népi játszóház, légvár, arcfestés, henna, kézműves vásár, honvédségi toborzó, Mentsünk életet! sátor.

Polgárdi, 10–18 óra: Polgárdi majális a városháza mögötti füves területen.

Ingyenes ugrálóvárak, népi körhinta és játszóház, söprögető játék, kézműveskedés, papírsárkány-készítés. Kürtőskalács, popcorn, vattacukor, lángos. 10 óra: Májusfadíszítés és májusfaállítás, gyermeknéptánccal. 11 óra: Kutyás bemutató és állatvédelmi előadás. 12 óra: Sörivó-virslievő verseny (nagysátor). 12.30 óra: Ebéd. 13.30 óra: Animal Cannibals. 14 óra: Hip-hop táncbemutató. 14.30 óra: A Seuso tehetségkutató sztárjai: Princess TSE, Mohácsi Balázs, Nagy Noémi Elizabet. 15 óra: Andi bohóc. 15.30 óra: Tűzoltó bemutató. 16 óra: A Seuso tehetségkutató sztárjai: Németh Bence és Kiss Ramóna, Herter Skylar, Rácz Lili Szonja, György Viki. 17.30 óra: Varga Viktor.

Székesfehérvár, 8.45 órától: Sportmajális. Petőfi-szobor: 8.45 óra: Köszöntő, megnyitó, a Székesfehérvár Sportjáért díj átadása. 9 óra: Az egyesületek hagyományos felvonulása a Petőfi-szobortól a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központig. Útvonal: Piac tér – Palotai út – Ligetsor – Bregyó köz. Atlétikai központ: 10 óra: A sportegyesületek érkezése. 10.15 óra: Köszöntő. Sportszervezetek bemutatói. További programok: streetball majális, exatlon-pálya, darts foci, eurobungee, mászófal, görhoki torna, táborbörze. 10.30–12.30 óra: Tánc az Alba Regia Táncegyüttessel. 13 óra: Játékos sorverseny a nagy fehérvári sportklubok játékosaival. Műsorvezető: Kaiser Tamás. Kitelepülők. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.)

Vál, 9 órától: Utcabajnokság, kispályás focitorna.