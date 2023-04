Érdekesség, hogy a homlokzatra helyezett kőtábla tanúsága szerint ebben az épületben élt és alkotott Spányi Béla festőművész 1852-1914 között. A magyar festő Bodajkon telepedett le, mert "megfogta a táj elvadult, mocsaras, ugyanakkor romantikus volta" - az idézet a Wikipédiáról származik. Így hát érthető módon több műve is a bodajki környéket jellemzik: Faluvége, Országút este, Bodajki Kálvária, Mocsaras táj, Alkony, Pihenő. Feleségével és két hatalmas kutyájával élt itt.

A bajor régensherceg is vásárolt Spányi Bélától festményt - ezt pedig már a Fejér Megyei Hírlap egyik 2002-es lapszámában olvassuk. Az apropó a festő születésének 150. évfordulója, amikor is kiállítást rendeztek a tiszteletére. Az akkori tudósító így fogalmazott róla: "...szabadságvágyát a nagyvárosok nem tudták kielégíteni. Bodajkra költözött, a természet lágy ölébe, közel a süppedékes mocsarak, nádasok világához és kedvenceihez, a gólyákhoz. Bodajki műterme valóságos múzeum volt. Salgói Jánostól tudjuk, aki a helytörténetben Fellegi Imre útján halad tovább, hogy a múzeumok, a műgyűjtők mellett az akkori bajor régensherceg is vásárolt tőle képet. Ő készítette például a Feszty-körkép tájképrészleteit, a budapesti Országház étteremben is látható egy freskója, a Magyar Nemzeti Galéria őrzi Kálvária Bodajkon című festményét, amelyet 1880-90 között készült. Az ecset 1914-ben esett kis kezéből..."

További érdekes adalék, hogy Spányi Antal megyés püspök korábban a Hírlapnak azt is elmondta: az ükapja és a neves festőművész testvérek voltak. Ezért is maradt a család tulajdonában néhány Spányi Béla festmény, melyeket 2009-ben meg is mutatott a nála járó újságírónak.