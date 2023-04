Habár tájegységeként eltérő hiedelmeket és népszokásokat lehet hallani e nappal kapcsolatban egy valami biztos, szinte mind az állattartással kapcsolatos. Na de ki is az a Szent György? A feljegyzések szerint a Római Birodalom egyik magas rangú katonatisztje volt és legyőzött egy gonosz sárkányt, ami egyúttal György keresztény meggyőződésére is utalt, azaz meg kell szüntetni a démonok uralmát és legyőzni a gonoszt, legyen az bármilyen alakban is. Ő volt tehát Szent György, akinek napját később április 24-ét tűzték ki. Az ezt övező leggyakrabban olvasható hiedelem azt mondja, hogy ekkora hajtották ki az állatokat, melynek célja, hogy egészségesek és szaporák legyenek, illetve biztosítsák a tejhozamot. Ám maga a kihajtás is igen körülményes volt, a marhákat láncon, ekevason, tojáson vagy az asszonyok kötényén hajtották át annak érdekében, hogy elűzzék a gonoszt és termékenyek legyenek az állatok. Ezentúl nagy jelentőséget tulajdonítottak annak is, hogy milyen vesszővel vagy ággal hajtották előre a jószágokat.

Hagyományosan Szent György napjához kapcsolódó jellegzetes pásztorszokás még a tejbemérés, mely során megállapítják, hogy gazdák mennyi tejet kapnak a nyár folyamán lemért tejmennyiségnek megfelelően. A tej bemérésekor gyakorta leöntik vízzel a lányokat, juhászokat, sőt még a juhokat is. Ezen túl ezt a napot tartották még a pásztorok megajándékozásának is, ilyenkor a gazdák, akiknek őrizték az állataik, tojást, szalonnát, pálinkát és bort adtak a pásztoroknak.

Úgyszintén e naphoz köthető a magyar néphit szerint a rontás és a varázslás, melynek egyik megnyilvánulása a harmatszedés, amit a tejhaszon miatt szedtek. Egy másik hiedelem pedig úgy tartja, hogy az a gyík, amelyet a Szent György-nap előtt fognak segít a diftéria, azaz a torokgyík megelőzésében. E szerint a megfogott gyík torkánál háromszor végig húzták az ujjukat, majd megkenték a saját torkukat háromszor és így mentesültek az olykor halálos kimenetelű légúti megbetegedéstől. Egyes falvakban azt hitték, hogy amelyik kézzel megfogták a gyíkot, azzal gyógyítani lehet, míg máshol úgy vélték, hogy a gyík megfogásával végtelen tudás jutott a birtokukba. De elterjedtek még olyan hiedelmek is, amelyek az időjárással kapcsolatosak. Úgy tartották, hogy ha Szent György-nap előtt mennydörög, akkor bő termés lesz és amerről érkezik a hangja, abból az irányból várható egész évben az eső. Ha pedig e nap előtt vartyognak a békák akkor korai nyár elé nézünk.