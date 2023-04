Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, májusra megoldódhat a háziorvos-kérdés a községben, úgy tűnik, megvan a korábbi, nyugdíjba vonult háziorvos utódja. Ameddig azonban az utolsó egyeztetések és a papírmunka lezajlik, továbbra is helyettesítéssel oldják meg a háziorvosi rendelést, amiben most ismét újabb változás lesz az alábbiak szerint.

Szár (Óvoda köz 1.) Újbarok (Fő u. 33.) április 17. hétfő - 16-18 óra, Sisa István április 18. kedd 16-18 óra, Kristóf Enikő - április 19. szerda 16-18 óra Kristóf Enikő - április 20. csütörtök 16-18 óra, Sisa István - április 21. péntek 16-18 óra, Sisa István - április 24. hétfő - 16-18 óra, Sisa István április 25. kedd 16-18 óra, Kristóf Enikő - április 26. szerda 8-10 óra, Kristóf Enikő - április 27. csütörtök 16-18 óra, Sisa István - április 28. péntek 16-18 óra, Sisa István -