Pákozdi Zsuzsanna évek óta működteti a Velencei-tavi Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítványt, amely még a tavaly év végi Angyal kerestetik akcióban is rengeteg környékbeli gyermek számára hozott boldogságot a mindennapokba. Ám ezúttal Pákozdi Zsuzsanna, a szervezet elnöke kijelentette: nehéz döntést hozott meg. Az alapítvány április 30-ával bizonytalan időre bezárja kapuit. A feol.hu kérdésére elmondta: térdműtét vár rá, így jó ideig nem tudja tovább fogadni a támogatók felajánlásait és eljuttatni azokat a rászoruló családokhoz. Merthogy – mint kiderült -, ezt a feladatot az elnök szinte egyszemélyben maga látta el.

- Átadni nem tudom senkinek, hiszen a családokat én ismerem, velem állnak kapcsolatban, ahogy a támogatók is – árulta el, ahogy azt is: arra kéri ezért most a családokat, hogy próbáljanak meg egy ideig boldogulni nélküle. Kérdésünkre, hogy felmerült-e a lehetősége annak, hogy valaki most neki segítsen, azt mondta: nem, ez eszébe sem jutott. Ám amíg van lehetősége – ebben a hónapban -, folytatja a munkát, hiszen sok a tennivaló. Mint fogalmazott, áprilisban még lesz élelmiszermentés, és Zsuzsanna szeretné, ha ebben a hónapban még sikerülne összegyűjteni nyolc rászoruló gyermek ebédjének az összegét. Ehhez 80 ezer forintra lenne szükség, melynek összegét kiárusításból szeretnék bevételezni. Emellett most még lesz ingyenes ruhaosztás is. A tárgyi adományok fogadása azonban befejeződött – ezt nagyon hangsúlyozta az Alapítvány elnöke, akinek ugyanis háza elé rendszeresen lepakolják a támogatásra szánt tárgyakat. Mindezek mellett is Zsuzsanna azt mondja: nagyon köszöni mindazoknak, akik eddig támogatták rajta keresztül a családokat, és reméli, hamarosan folytatódhat a közös munka. Ám még az idei decemberi Angyal kerestetik akció is kétséges, így azt nem tudni, mikortól folytatódhat a szervezet tevékenysége.

Zsuzsanna azt üzeni a családoknak: „Tudom, hogy nehéz feladat vár rátok, de próbáljatok meg az alapítvány nélkül boldogulni kicsit!”