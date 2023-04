Már robog is a “postakocsi” a fülei cifra tojással Alsószentivánra, hogy mindenki megcsodálhassa Kelemenné Szabó Judit keze nyomát. Formájából adódóan, elég volt a tojást borítékba tenni és feladni a vármegye másik pontjára.

Kelemenné Szabó Judit alkotását bútorlapra készítette, amit Megyeri János vágott ki tojás formára, férje pedig a fényes felületeket csiszolta le.

A férfiak által előkészített alapra festett Judit, akril és zománc festékkel. Az egyik oldalra Füle hivatalos címere, a másik oldalra pedig egy személyes motívum került.

A készítőtől azt is megtudtuk, hogy miért pont egy kalocsai hímzés került a fülei tojásra. Mint mondta, férjének nagymamája gyönyörű hímzéseket készített régen. Ezekből az alkotásokból néhány bekeretezve díszíti a Kelemen család otthonát. Ez adta az ötletet az ügyes kezű Juditnak, hogy ilyen formában is megörökítse a nagymamai hagyatékot. A készítőnek nem esett nehezére a virágok megrajzolása, hiszen valamikor Herenden tanult festeni. A településen kihelyezett nyuszis selfie-pontok is az ő tehetségét dicsérik.

Az elkészült alkotás lakkréteggel lett fedve, hogy az időjárásnak is ellenálljon és sokáig, eredeti szépségében ragyogjon a település nevében, a vármegye fáján.