Újvárosi lakások, nadapi gomba

Az 1963. április 3-i lap arról számolt be, hogy a Dunaújvárosi Építőipari Vállalat az elmúlt időszakban 68 korszerű módszerrel épített lakást adott át Dunaújvárosban a Vasmű úton. Ahogy a cikkben olvasható, február végén már világos ablakok bizonyították, hogy a lakástulajdonosok birtokukba vették új otthonaikat. Ugyanebben a számban arról is írtak, hogy gombát állítanak fel Nadapon. Az italokat áruló egység létrehozását a növekvő idegenforgalom tette szükségessé.

A kitüntetettek

1983-ban április 4. még pirosbetűs ünnepnek számított, nyilván a Hírlap is ennek szellemében tudósított eseményekről. Az április 3-i számban az ünnep kapcsán megyeszerte kiosztott kitüntetésekről is írt, hat embert be is mutatott, név szerint: Szőke Lajost, a Fejér megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kubikos brigádvezetőjét, Bor Lajosnét, az abai Vörös Hajnal Termelőszövetkezet tehenészetének brigádvezetőjét, Potyondi Károlyt, a Dunai Vasmű kohóüzemének főgázkezelőjét, Rédl Pált, az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát sinatelepi üzemének kertészét, Salamon Lászlónét, a székesfehérvári Kállai Éva Leánykollégium igazgatóhelyettesét, valamint Ács Sándort, a székesfehérvári Videoton köszörűsét.

Konszolidált szórakozóhely

1993 április elején nyílt meg az ország első forintos játékkaszinója a Magyar Király Szállóban, Székesfehérváron. A kaszinónyitás egy akkori program része volt, melynek során az ország gazdasági és idegenforgalmi központjaiban létesítettek forintos kaszinókat. A Magyar Király Szállodában a játékkínálat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egy szerencsekerék, 36 játékautomata, francia és amerikai rulett, továbbá Black Jack és póker volt. A megnyitón az is elhangzott, erőteljesen számítanak a magyar vendégek érdeklődésére is, hiszen a kaszinó Európa-szerte a polgárság kedvelt, konszolidált szórakozóhelye.