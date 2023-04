Múltbéli kulcskeresés

Megmosolyogtam 60 évvel ezelőtti lapszámunk hasábjain olvasható cikkünket, mely „Keresd a kulcsot” címmel jelent meg. Mint írják vidéken rejtették el a Hírlap népszerű kulcsát, melynek pontos helyszíne a néhány nappal később publikált lapszámból derülhet ki, ám csak akkor, ha az ezt felfedő feladványt helyesen fejtik meg. A tét pedig nem kevesebb volt, mint egy karóra. Ön emlékszik még erre a játékra?

Vissza a múltba

Érdekes íráson akadt meg a szemem az 1973-as április 29-i lapunkat olvasva, melyben új megállapításokat közöltek Fehérvárról, no de nem az akkoriról, hanem a régmúltiról. E szerint megdőlt az a krónika, hogy Árpád fejedelem fellovagolt Noé hegyre – valószínűleg a mai fehérvári Csúcsos-hegy – körülnézett, és úgy szólt:

– Ez a hely tetszik nekem –. Majd a környéket lefoglalta a maga és nemzetsége számára. Ennek a vidéknek központjában épült fel Fehérvár. Ám nem ezt tartják az igazságnak, hanem azt, hogy az első fejedelem székhelye Buda volt. Bár kétségtelen, hogy Fehérvár környéke Árpád és utódainak birtoka lett, azonban ezt a területet esetleges nyugati támadások veszélyeztették.

Amikor még volt vidámparkunk

Bármi legyen is az, furcsa érzés fog el, amikor arról olvasok, ami ma már nem létezik. Leégett, lebonották, vagy épp felimerhetetlenné alakították át. Mindegy, hogy mi történt a lényeg, hogy eltűnt az akkori formájában. Ez az igencsak furcsa érzés kerített hatalméba akkor is, amikor 83’-as Hírlapunkban olvastam a fehérvári vidámparkról, annak is éppen a felújításáról.