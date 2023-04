Egy hordó borral kezdődött

Egy hordó borral kezdődött, és súlyos erőszakos bűncselekménnyel végződött az az ügy, amelynek három terheltje előzetes letartóztatásban elmélkedhet a törvénytiszteletről. Köböl Józsefné udvarán, a kamrából elemeltek egy 50 literes boroshordót, tele borral. Miután ezzel biztosították az éjszakára tervezett italszükségletet, megfelelő helyiség után néztek, ahol zavartalanul berúghatnak. Kovácsnak eszébe jutott egy ismerős, idősebb aszszony, akiről tudta, hogy egyedül él. Sz. Sándornéhoz éjféltájban kopogtattak be, az ötvenkilenc éves asszony mindhármukat beengedte. A hordót csapra verték és körülbelül 5 litert kancsókba töltöttek. Négyesben ittak tovább. A három fiatalember azonban nem elégedett meg a borral, jobb mulatságot találtak ki. Tiltakozása ellenére meztelenre vetkőztették az asszonyt, durván bántalmazták, és mindhárman erőszakot vettek rajta - számolt be a megbotránkoztató történésekről az 1973-as Fejér Megyei Hírlap.

Rácz és Kocsis Európa-bajnok

Elképesztő magyar sikerekről olvashatott a publikum az 1983-as Fejér Megyei Hírlap hasábjain. A kötöttfogású birkózó Európa-bajnokság zárónapjának reggelén titokban — vagy talán nem is annyira titokban — örömünnepre készült a magyar tábor, hisz négy magyar birkózó is küzdhetett az aranyéremért. Voltak, akik háromról is beszéltek, de kettőben szinte biztosak voltak és ezt a kettőt a válogatott kimagasló egyéniségeinek, Rácznak és Kocsisnak tippelték. A magyar tábor pedig ünnepelhetett és büszke lehetett sportolóira, hiszen a tippekből valóság lett és Rácz és Kocsis is a dobogó legfelső fokára álhatott. E két győzelemmel és a magyar Himnusszal ért véget ez az Európa-bajnokság, ami a sportág újabb hazai diadalát hozta, a kétkedőknek is bizonyítva, hogy nem süllyed a sportág hajója.