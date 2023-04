Két hír Dégről

A földművesszövetkezet az asszonyok házi munkájának megkönnyítésére két mosó, egy parkettkefe, és egy porszívógéppel bővítette kölcsönzést. Az asszonyok örömére az földművesszövetkezet a községben átvevő helyet létesített, ahonnan a Patyolat autója hetenként szállítja el a tisztítására beadott ruhákat, s hozza vissza a már tisztákat.

Álarcosbált rendezett az általános iskola szülői munkaközössége, amelynek tiszta bevételét a napközi otthon játékainak bővítésére fordítják. – írta 1963. április 17-én a Fejér Megyei Hírlap.

Városi és vidéki hírek

Kinevezés

Vármegyénk és városunk főispánja, gróf Cziráky Béla, Juth Istvánt a városhoz közigazgatási gyakornokká kinevezte.

Vértanuk szobra

A szabadságharczban vértanúi halált szenvedett székesfehérvári polgárok emlékének megörökítése tárgyában tervezett szobor-munkálatok gyorsan haladnak. A gránit-szobor már teljesen kész s mihelyest az alaphoz szükséges kövek megérkeznek, azonnal hozzá fog az illető építész a felállításhoz. A felállítási költségekhez újabban adakoztak: Csikós Péter 2 frt, N. N. 1 forint.

Öttusa Volán Kupa: Korponal győzött, a csapat elúszott

A Volán SC hagyományos öttusaversenye Budapesten, a Nemzeti Lovardában fejeződött be, rendhagyó módon a lovaglással. Nos, a hírhedten kiszámíthatatlan szám ezúttal is hű volt magához, alaposan fölborította, összekuszálta az eddigi sorrendet. A Volán SC versenyzője, Korponai István biztonsági lovaglással is megőrizte elsőségét, csaknem ezerpontos, behozhatatlannak látszó előnye ellenére azonban elúszott a fehérvári csapat győzelme. Nagy Gyula ugyanis pályát tévesztett, s emiatt kizárták a versenyből. A rosszul sikerült vívás után Vass György, a harmadik fehérvári versenyző az utolsó számban is javított, s a gyenge kezdés után bravúrnak mondható, hogy végül a csapat a 4. helyen kötött ki. – közölte a Fejér Megyei Hírlap 1981. április 17-én.