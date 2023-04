A lovasberényi gasztrozseni

„Anna néni sikere” címmel jelent meg egy kedves írás 1973-as lapszámunkban, melyben akkori kollégánk hírt adott özvegy Pavelka Lajosné, született Elbert Anna, szakácsnőről, aki oklevél és szakiskolai képzettség nélkül lett az egyik legismertebb szakács megyénkben. Abban az időben a lovasberényi áfész kisvendéglőben főzött és főzőtudományát olyannyira nagyra tartották, mint egyes gasztromesterekét. Mint írják a kisvendéglő összforgalmában tévedhetetlenül kimutatható volt Elbert Anna tudása. Kimutatható, hogy igenis visszatértek a vendégek a disznótorosára, bablevesére, gulyására, palacsintájára. De Anna néninek az is elegendő volt, ha tudta, hogy Lovasberényben, a sarki kisvendéglőbe érdemes bemenni.



Időtálló fogalmak

Empátia és tolerancia. A két fogalom, ami még ma is éppolyan jelentőséggel bír, mint akkor, amikor írtak róla. 1983. áprilisában. Sőt nem csak, hogy ugyanakkora jelentőséggel bír, hanem egytől egyik minden szó igaz, amit írtak róla. „A baj nem az, hogy sokat beszélünk róla, hanem az, hogy ritkán gyakoroljuk.

A két érzés együtt jár, az utóbbi feltételezi az előbbit. Az empátia, azaz saját magunk képzeletbeli áthelyezése egy másik ember gondolkozásába, érzéseibe, és cselekvéseibe, szülőanyja a tolerenciának, a mások iránti türelemnek. A két érzés feltételezi az önismeretet. Akinek önismerete pontos, az másokat is pontosabban értékel, ítél meg”



Telefon akkor és most

„Jön a telekommunikációs forradalom” felcímmel jelent meg egy írásunk 30 évvel ezelőtti hírlapunkban, és milyen igazuk volt. Habár akkor merőben más volt a kinézete, a technológiai tudása és úgy voltaképpen mindene a telefonoknak, de ebben nem tévedtek, hiszen az igazi revolúció csak ezután jött. Ennek gyümölcsét élvezhetjük most is. Ugyanekkor ma is igaz, amit 30 évvel korábban az akkori készülékekről mondtak, azaz: „Kevés olyan tárgy van a környezetünkben, mely olyan nyilvánvalóan kellemessé teszi életünket, s mégis olyan egyértelműen humánus rendeltetésű, mint az Alexander Graham Bell által 1867-ben feltalált telefon. Használjuk is, ha kell, ha nem” – írták.