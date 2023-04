Eltűnt személyt kerestek

Száz évvel ezelőtt is rendre közreadták a körözött személyek listáját a Fejér megyei lapban, ahol ennek külön rovatot is szenteltek Körözések címmel. 1923-ban ezen a napon is jutott tartalom ebbe a rovatba, ám mai szemmel nézve talán mindegyik rejt érdekességeket. Az egyik így kezdődött: „Szabadbattyán községhez tartozó Emma Róza helyen március 25-én reggel egy drb. kb. 180 cm. magas világos fölszerszámozott pejló találtatott gazdátlanul.” A hirdetésben ezúttal a ló gazdáját keresték. A rovat másik felhívása észszerűbbnek tűnhet mai szemmel is, hiszen ott valóban egy ismeretlen helyen tartózkodó embert kerestek. A külső jegyek helyett viszont az alábbiak kerültek a leírásba, ami talán nem nagyon könnyítette meg a megtalálását: „gyenge elméjű, szívbajos, puposhátu legyény.”

Több mint két éve az önállóság útján

1993-ban arról írt megyénk napilapja, hogy a helyi választások idején Fejér 26 községe vált önálló településsé. A harminc évvel ezelőtt megjelent lapszámban arról számoltak be, milyen fejlődésen ment keresztük Füle azóta, hogy két és fél évvel korábban önállóvá vált. „Céltámogatás segítségével tavaly fogtak neki az iskola négy tantermes bővítésének és a tornacsarnok építésének. Közhasznú munka keretében a helyikekkel végeztették a kőműves és segédmunkákat, de a szerelést is főleg falubeliek végezték, hogy a pénz helyben maradjon” – írtál a Fejér Megyei Hírlapban. Beszámoltak a közösségi- és sportélet fejlődéséről, de az is nagy előrelépést jelentett, hogy a településen már minden nap volt valamilyen orvosi rendelés, az időseknek pedig busszal szállították a gyógyszereket. Hogy Füle jó úton haladt-e a fejlődés útján, arra a cikk utolsó mondata válaszol: „Az 1002 óta jegyzett település helyzetét jól jellemzi, hogy az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a lakásépítés és megszűnt az elköltözés.”