Április 4-én

Katonai eskütétel, Koszorúzás a szovjet hősök emlékművénél, Díszünnepség a Vörösmarty Színházban hazánk felszabadulásának 28. évfordulóján, Kitüntetések – csak néhány cím az 1973-as vörös címlapról, amit nem csak áthallásosan, szó szerint is érthetünk, hiszen ezen a napon a szokásos kék helyett, pirosra színezték az oldalak kiemeléseit, címeit. Tovább lapozva az említett lapszámot Hadnagy Gábor jegyzetét olvashatjuk, ki így ír: „Tizenkilencszáznegyvenötben születtem. Vinnyogva vajúdó anyámat ágyuk köszöntötték, meg harangzúgás. Ágyuk, mert végül is az ágyuknak köszönhettük a békét. Azoknak, melyek a békéért szóltak. Maszatos katonák sárga csokorként hozták tenyerükben a napot, a születésem napját. Nyilván a háború alatt és előtt is volt napsütés. Voltak teliholdas, szép éjszakák. Számomra örök köd marad.”(Részlet)

Hagyományos popcorn

Szándékosan nagyot ugorva az időben 1993-ban lyukadunk ki, s innen szemlézve bukkanunk rá a Nagyheti szokások című írásra, immár Gelencser József tollából. Az írásából a többi között megtudjuk, elmaradhatatlan és kedvelt nagypénteki csemege volt területünkön a pattogatott kukorica. De szó esik a máléról és arról is, később „kiszorította a fonyott diós-mákosrétes.”

Írja továbbá, hogy a fiatalok még az elcsendesülés időszakában is csak fiatalok voltak, így hát nagyon szerettek játszani, hiszen a jókedv és a vidám „zaj” a korosztály kiirthatatlan sajátja. Éppen ezért olyan csoportos játékokat űztek, mint az ördögló, szerencsekerék és a kötelezés. HBL