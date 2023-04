Aktuális tartalmat sugall a Zenével a békéért címmel április 21-23 között Fehérváron megrendezésre kerülő XXX. Orvosmuzsikus találkozó. A rendezvény helyszíne a nyitónapon a felújított Szent István-székesegyház lesz, ahol az egyházzenei koncertre kerül sor. Majd az ezt követő két napban a világ- és könnyűzenei program következik az Alba Regia Szimfonikus Zenekar székházában, illetve a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola koncerttermében. A zenei esemény fővédnökei: Spányi Antal megyéspüspök és városunk polgármestere, Cser-Palkovics András.

A Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesületének elődje több mint három évtizede 1992-ben Szombathelyen jött létre olyan orvosokból és egészségügyi dolgozókból, akik játszanak valamilyen hangszeren vagy énekelnek. 2000 óta használják az Ars Medica Pro Humanitate Hungarica Egyesület nevet, amelynek elnöke Kósáné Kertai Daysi Sonja.

A zenekedvelő közösség tagjai minden évben más-más hazai városban tartják meg koncertekkel kísért találkozójukat, melyeken eddig csaknem száz orvos, gyógyszerész, egészségügyi dolgozó és orvostanhallgató szerepelt. Fejér vármegyében is találkoztak már 2017-ben, akkor Dunaújvárosban tartották a XXVI. Orvosmuzsikus találkozót a Bartók Kamaraszínházban és a Krisztus Király-templomban. Székesfehérváron most találkoznak először, mely bizonyára emlékezetes marad számukra, s az itteni zenekedvelők is maradandó élményben részesülnek.