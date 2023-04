Rostási-Szabóné Eke Ildikó osztályfőnők ismertette meg tanulóival Fa Nándor ifjúsági kötetét. Az osztály minden tagja elolvasta a Kalandjaim a Föld körül című könyvet, olvasónaplót készített belőle, most pedig évfolyamtársaikkal közösen találkozhattak is az ismert fehérvári óceáni versenyzővel.

– Nagyon sok hősről olvastunk már, de olyan hősről korábban még nem, aki él és személyesen is találkozhatunk vele. Azt hiszem, hogy ez egy páratlan lehetőség – vezette fel a nem mindennapi tanórát Rostási-Szabóné Eke Ildikó. A Zentai Úti Általános iskola negyedik évfolyamának tanulói izgatottan várták az előadás kezdetét, Fa Nándort pedig örömmel köszöntötték kórusban elszavalt üdvözlő versükkel.



Az élő legenda egészen gyermekkorától kezdte története elmesélését, visszanyúlt egészen oda, amikor kisdiákként koptatta a mai Széna Téri Általános Iskola padjait, és amikor még tulajdonképpen azt sem tudta, mi is az a vitorlázás. Gyermekkorában – bátyjai nyomdokaiba lépve – birkózni kezdett, majd egy sérülés miatt kajakozni kezdett, a vitorlázással viszont csak huszonéves korában találkozott. – Valójában inkább csak kikapcsolódási céllal kezdtem el vitorlázni, de ez egy olyan sport, ami úgy válik az ember életének részévé, hogy észre se veszi. Minden nap egyre többet voltan vízen, aztán úgy alakult, hogy tulajdonképpen nappal vitorláztam, éjszaka pedig dolgoztam – mesélte Fa Nándor a gyerekeknek.

Az előadás során a fiatalok megismerhették a vitorlázó néhány kalandját, a versenyeinek rövid történetét és a hajóépítések folyamatába is nyerhettek bepillantást. A diákok érdeklődve figyelték a történeteket, arcukon a kíváncsiságot akkor váltotta fel meglepettség, amikor kiderült, az általuk olvasott könyvben szereplő események mind-mind megtörténtek a vitorlázóval. Valamennyi kisdiák az egész előadás alatt kezében tartotta Fa Nándor kötetét, majd zárásként boldogan dedikáltatták az élő legendával.