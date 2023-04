A 8127-es jelű Mór-Kocs összekötő út felújításának részeként Móron útépítés zajlik, melynek teljes hossza 730 méter. A szakasz kezdete csatlakozik az önkormányzat által tervezett Mór, Kincsestáj kerékpárút átvezetéséhez a megszüntetni tervezett vasútvonal nyomvonalának környezetében. A végszelvény az önkormányzat által átépített útszakaszhoz csatlakozik.

A Magyar Közút munkálatokról szóló válaszában az áll: -A felújítás során a meglévő pálya felületének lecsiszolása után két réteg aszfaltot építenek be a szakemberek. A Friss pékség előtti középsziget az új méreteknek megfelelően piros térkő burkolattal újra épül. Az útszakaszon lévő két autóbuszmegálló öböl burkolatát beton burkolatú pályaszerkezetté építik át, a vízelvezető árkokat és csatornákat kitisztítják, továbbá a rossz állapotú KRESZ táblákat cserélik, illetve új burkolati jeleket festenek fel.

A munkavégzést április 3-án kezdte el a Colas Út Építőipari Zrt és a munkák befejezésére 60 nap áll rendelkezésre, így várhatóan június elejéig befejeződik a beruházás, mellyel kapcsolatban kötött vállalkozási szerződés bruttó összege több mint 127 millió forint.

Ezzel párhuzamosan a 8216-os jelű Zirc-Mór összekötő út felújítása is zajlik, 325 millió forint értékben. Kezdőszelvénye a 82101-es jelű út csomópontjánál, a végszelvénye Mór Város belterületén, a 81-es főútnál tervezett körforgalmi csomópont csatlakozó szelvényében található. Az érintett szakasz nagyrészt belterületen található, kisebb részben vezet külterületen, teljes hossza 1,8 kilométer.

Erről a felújításról azt írta a Magyar Közút: -Az út 33-as kilométerszelvényben működő vasútvonal vasúti átjárója található, mely 2020-ban megújult. A szakaszon található még a Móri-víz-hídja, mely a projekt keretében szintén teljeskörűen megújul. A Velegi úti lakótelep buszmegálló párját buszöbölben helyezik el a szakemberek, a buszöblök között a meglévő gyalogátkelőhely a helyén marad. Az érintett 6 autóbusz-megállóhely közül jelenleg kettő öbölben, a többi pályán helyezkedik el, ezek felújítása beton burkolattal, új öblök és peronok kiépítésével valósul meg, kivéve a vasútállomáshoz vezető útnál jobb oldalon lévő megállót, melynél a helyszíni adottságok nem teszik lehetővé az öbölben történő kiépítést.

A műszaki tartalommal kapcsolatban azt tudtuk meg, hogy a másik felújításhoz hasonlóan a meglévő pálya felületének lecsiszolását követően két réteg aszfalt épül, de itt a rosszabb állapotú szakaszokon foltszerűen, a megerősítés érdekében új alapréteg is beépül. A rossz állapotú KRESZ táblákat itt is cserélik, és ide is festenek új burkolati jeleket festenek.

Fotós: Sinkó Viktória / Feol.hu

Jelentős változás lesz, hogy Zirc irányából, Mór előtt szélességjelző oszlopok kialakításával optikai kapuzatot hoznak létre 140 méter hosszban. A vakok és csökkentlátók közlekedésének elősegítésére taktilis útburkolati jeleket is alkalmaznak a szakemberek a járdák felállási területén. A munkavégzést itt is a Colas végzi és az általuk március 13-án kezdődött munka befejezésére 90 nap áll rendelkezésre, így várhatóan június végéig rendeződik a helyzet.

Nem ez az első szakasz, ami megújul Móron és a Közút kezelésében van. Az erről készült összefoglaló így részletezi: - A folyamatban lévő felújításokkal, Mór városát érintően a társaságunk által kezelt utak mintegy 90 százaléka újul, újult meg. Öt éve hazai finanszírozással, a 8127-es jelű Mór-Kocsi szakasz a körforgalom után a Szent István tér, Bajcsy- Zsilinszky, Széchenyi utcák rekonstrukciója történt meg Pusztavám felé. Még ugyanebben az évben, vagyis 2018-ban a 81-es főúttól 1,3 kilométeres szakaszon a Lovarda előtt készült új burkolat. Szintén ezen az úton önkormányzati pályázatokkal újult meg a Dózsa György út burkolata, a Kórház u. - Deák F. u. között új parkolósávval, gyalogos átkellőkkel és közvilágítással. A 8216-os jel út csatlakozó szakaszának felújítása a szintén önkormányzati pályázatos forrásból készült el, a 81-es főútnál tervezett körforgalmi csomópont csatlakozó szelvényétől az út végén polgármesteri hivatal előtt korábban épült körforgalmú csomópontig.

Ahol van már új aszfaltréteg, ott sincsenek még útburkolati jelen és táblák, így a megengedett maximális sebesség 30 km/h.