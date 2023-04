Azt a Csillagok Háborúja filmből ismert Millennium Falcon csillaghajót "árusították ki" iszonyat "jó fej" módon, melynek a Lego hivatalos weboldalán (csütörtök délután) 349 990 forint az egységára. Gyanús.

No, de mi is volt a beetető szöveg? Dart Vader ugyancsak "sötét" webáruháza, közösségi oldala azt írta: "úgy döntöttünk, hogy az epikus saga utolsó epizódjának megjelenésének 40. évfordulója alkalmából tisztelgünk és 400 darab Falcon Millenium hajót árulunk Magyarországon (itt egy magyar zászló piktogram állt, a szerk.) mindössze 745 Ft-ért. Tudj meg több információt és rendeld meg a készletet a Megrendelés gombra kattintva"

Valójában egy igazi Lego-csillaghajó olcsóbb lett volna (350 ezer forint), mint amennyit veszíteni lehetett a jóhiszeműséggel

Fotó: FMH

Hogy ezután mi történt, hogy károsítottak meg ezzel a felhívással embereket, már egy olvasó elmesélése alapján tudjuk, aki sajnos bedőlt ennek az átverésnek. "Csupán" annyit tett, hogy megadta a banki adatait egy linkre kattintva, majd innen már kitalálható, hogy nem csak 745 forint tűnt el a számlájáról, és az is, hogy a Millenium Falcon soha nem landolt a nappalijában. Több százezer forinttal károsították meg, amit ő csak tanulópénznek nevezett, s keresztet is vetett rá.

Azóta is terjed egy hasonló csalás, csak ezúttal "ingyen", úgynevezett ajándék bicikliket osztogatnak a Facebookon. A szöveg, ami felbukkan előttünk hívogatón, pedig ez (csak ékezetek nélkül, ami már önmagában legyen gyanús): "Örömmel jelentjük, hogy 350 kerékpárunkon kisebb karcok, horpadások voltak, gyárilag nem tudtuk értékesíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy véletlenszerűen odaadom (itt átvált egyes szám első személybe, ez is intő jel, a szerk.) a szerencséseknek." Amit pedig már kommentben írtak, mindössze regisztrálni kell, egy linkre kattintva, és a nyeremény már át is vehető. Ennyi. Ezután vélhetően mindenki egy olyan pátosszal átitatott bicikliátadó jelenetet képzel el, mint amit nyitóképünkkel illusztráltunk. De sajnos a valóság kijózanítóbb. Nyilván a linkre kattintva pedig olyan szenzitív adatok gyűjtenek be, amit nem szabadna kiadni senkinek, például a bankkártya-adatainkat. Innentől pedig már csak egy ugrás a lehúzás, ahogy a fenti esetben is történt.

Képernyőfotó az említett "túl szép ahhoz, hogy..." ajánlatról

Fotó: FMH

Sajnos a kommentek és a lájkok számából arra következtetünk, nagyon sokan bedőltek ennek is, pedig ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, vélhetően (sőt egészen biztosan) nem az. Mármint nem igaz. Ez a legfőbb sorvezetőnk, és ebben hagyatkozzunk nyugodtan az ösztöneinkre, ez a legjobb döntés, mit tehetünk. Vagy az, hogy figyelmeztetjük a többi kommentelőt is, legyenek résen.

A rendőrséget is megkerestük, s arra voltunk kíváncsiak, a megyéből érkezett-e hozzájuk ezzel kapcsolatban feljelentés és ha igen, nagyságrendileg mennyi? Mit javasolnak, milyen intő jelekre figyeljenek az emberek, hogy tudják: biztosan csalással van dolguk? "A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az ön által hivatkozott csalási módszerekkel elkövetett bűncselekményről - válaszadásunkig - sem bejelentés, sem feljelentés nem érkezett a rendőrségre." - írták a levelünkre reflektálva.

Több ezer lájk, és több ezer komment mutatja - sokan akartak nyerni, mivel csak veszíteni lehetett

Fotó: FMH

Mint jelezték, természetesen nem mindenki használja csaló szándékkal az internetet, azonban fő az óvatosság és biztonság, ezért a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet: "a feltűnően nagy árengedmény mindig gyanús. Online vásárlás alkalmával győződjünk meg róla, hogy a weboldal biztonságos. Nézzünk utána az oldal értékelésének: a közösségi oldalakon érdemes rákeresni a webáruházra, a lelkendező, pozitív kommentek túlsúlya és a kevés eladási tranzakció intő jel. A Fogyasztóvédelem felhívja a figyelmet arra is, hogy gyanús, ha a fizetési feltételek között csupán előre fizetési lehetőséget biztosít egy webáruház, vagy nem kellő részletességgel tájékoztatja a vásárlókat a szállítás részleteiről."

Nem minden átverés, de azért nem árt óvatosnak lenni!

Fotó: Shutterstock/Jacob Lund

Azt is javasolják, hogy érdemes leellenőrizni a webáruházat a scamadviser.com oldalon, ahol elég csak beírni a weboldal címét, és kiderül, hogy megbízható portálról van-e szó, vagy érkezett-e már panasz. Kiemelik, az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért, ezt fontos észben tartani.

"Garanciát jelenthet, ha van a webáruháznak fizikai üzlete, amit a Google segítségével könnyen leellenőrizhetünk, hogy az adott címen valóban az adott üzlet működik-e. A magyar nyelvű ügyfélszolgálat szintén biztosítékot jelent. Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 112-es segélyhívószámon!" - olvasható a rendőrség válaszában.