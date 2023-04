A táborba jelentkezés határideje igencsak szoros, április 14-ig lehet leadni a jelentkezéseket. Az idei nyári szünetben négy turnus időpontjára is lehet jelentkezni, de az iskola tapasztalatai szerint, nagyon gyorsan megtelnek a fennálló helyek.

Ez nem csoda, mivel igen kedvezményes áron – az étkezés mellett – többféle programot és kirándulásokat is biztosítanak a gyerekeknek. Az igényfelmérő lapokat a diákok már haza is vihették a szülőknek, ezzel is segítve a jelentkezések mihamarabbi leadását. A nyári szünet folyamán júniusban kétszer egy hét, júliusban és augusztusban egy-egy hét áll a gyerekek rendelkezésére.