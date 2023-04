A ház az 1880-as évek végén tömött falból, sárból épült. Régen nádtető fedte, de ma már a többszöri átalakítás után cseréptető borítja. Mindig valamelyik seregélyesi gazdálkodóé volt, utoljára Kovács Gyuláék lakták. A házat az önkormányzat 1992-ben vásárolta meg. A Tájház kialakítója, gondozója, az összegyűjtött tárgyak őrzője Hollósi István, Pista bácsi lett tavaly bekövetkezett haláláig, amellyel lezárult egy szép korszak. Pista bácsi harminc éven át volt gondos gazda, akinek örökös jókedvét, bölcs életszemléletét, humorát, a jó ügyekért való tenni akarását és huncut mosolyát sokan ismerték a faluban. Tisztelték a kézművesség terén elért eredményeit, megbecsülték a településért végzett munkáját. Hollósi Pista bácsi az élete során felhalmozott tudást igyekezett átadni a fiataloknak, közöttük két lányunokájának, akik méltán büszkék nagyapjuk hagyatékára. A helyi önkormányzat 2005-ben kitüntető címmel ismerte el a Tájház örökös őrzőjének tevékenységét.

Csonka Zselyke, Simon Nicole, Csonka Kincső és Csavajda Alexa, a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI harmadikos tanulói együtt léptek fel a rendezvényen

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– Keresve sem találhattunk volna jobb alkalmat, mint épp a Tájházak Napját eme esemény lebonyolítására – olvasta fel Horváth Sándor polgármester üzenetét Kajos Istvánné alpolgármester. – Pista bácsi a Seregélyesért Kitüntető Címet kapta áldozatos munkájáért, hiszen maga is ötletadóként kezdeményezte a Tájház létrehozását, és annak élettel való megtöltése is az ő nevéhez kötődik. Nyugodtan mondhatjuk, a kiállítás az ő gyűjtőmunkája és szinte minden darabról tudta, hogy kitől és honnan származik. A Tájház látogatóit pedig olyan tárlatvezetésben részesítette, amire mindenki jóízűen emlékezik vissza, aki valaha is betette ide a lábát. Emellett a Tájház keretein belül szakkörvezetőként is több évtizeden keresztül tevékenykedett, emellett például a hölgyeket tanította kézimunkázni. Élő lexikonként fordulhattunk hozzá a települést érintő kérdésekben, hiszen mindig mindenre emlékezett, akár a gyerekkoráról, vagy a háborúról, de a napjainkat érintő kérdésekben is mindennel tisztában volt.

Seregélyes ikonikus, egyben meghatározó alakjához méltó Arany János idézett hangzott el: „Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élete kincsét, ámbár napja múl”. Az ünnepségen felavatták a Nemes Ferenc fafaragó által készített emléktáblát, felléptek a Hétszínvirág Baptista Óvoda és Bölcsőde néptánc tehetségműhelyének táncosai, majd a Seregélyesi Baptista Általános Iskola népi furulyásai, citerásai zenéltek, népdalokat énekeltek, de daloltak az Élő Ősz Nyugdíjas Klub tagjai is. Pista bácsi kedvéért Nagy Imola és Tárnok Ákos ugyancsak megszólaltatta hangszerét.