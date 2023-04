Csütörtök reggel Cser-Palkovics András polgármester, Mészáros Attila alpolgármester, az 5. számú választókörzet önkormányzati képviselője, Takács Péter, a HONVÉD Szondi SE Triatlon Szakosztályának vezetője és Nagy Zsolt a közlekedési iroda vezetője tartott sajtótájékoztatót a Börgöndi úti csomópontnál. A téma pedig a sokak kíváncsiságát kivívó déli összekötő út átadásának menetrendje volt.

A közösségi oldalon sokan, sokféle teóriát gyártottak már, miért nem használhatják még az autósok az utat, de ahogy a polgármester már korábban is jelezte, az engedélyeztetési procedúra hosszadalmas, és csakis ezen múlik, hogy átadható legyen a forgalomnak az út. Cser-Palkovics András polgármester a sajtótájékoztatót is azzal kezdte, hogy nagyon szigorúak a hatósági eljárások, de az engedélyeztetés a napokban lezárulhat, nincs a háttérben semmiféle műszaki probléma, minek híre spekulálva szárnyra röppent. Így már tudni lehet: az utat május 8-án hétfőn, valamikor napközben használhatják először a gépjárművel közlekedők. Hogy ezt miért hangsúlyozom, oka van. Az ezt megelőző napon, vagyis május 7-én reggel 9-től délig rolleresek, biciklisek, gyalogosok, futók, egyszóval mindenki, aki nem autós kipróbálhatja, milyen egy vadonatúj aszfalton szabadon "garázdálkodni".

A városvezető hozzátette, ilyen volumenű útépítés évtizedek óta nem volt a városban, mindenki érezni fogja, hogy ez egy 21. századi útszakasz, nagy előrelépést jelent. Egyúttal megköszönte a környéken élők türelmét, hiszen egy ilyen beruházás rengeteg problémát felvetett. Majd azzal folytatta, számos civil megkeresés érkezett hozzájuk, miszerint adják meg a lehetőségét, hogy más közlekedési formát használók is ki tudják élvezni, mielőtt az autósok rámennek az érintett útra. Így hát, ahogy említettük is, majd nem protokolláris szalagátvágás, hanem egy rendezvény keretében "vehetik át" a déli összekötőt a városlakók.

Mészáros Attila alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője is kifejezte, az itt élők, de mindenki nagyon várja már az átadást, a két déli városrészt összekötő új utat, ami a Széchenyi-Horvát István kereszteződés és a többi nagy csomópont tehermentesítését szolgálja majd. - A Székesfehérvári Rendőrkapitányság is érkezik egy kis biztonságos közlekedésre edukáló akadálypályával a helyszínre május 7-én, ide a kisebbeket várják majd. Duatlonra is lesz lehetőség - tette hozzá, melyről bővebben Takács Péter, a HONVÉD Szondi SE Triatlon Szakosztályának vezetője adott tájékoztatást. - Remek lehetőség számunkra, hogy egy lezárt útszakaszon kerékpározhatunk majd szabadon, gyerekekkel. Erre az iskolákat is szeretnénk meghívni. Bízunk benne, hogy mindenkit meg tudunk mozgatni - mondta el Takács Péter.

Nagy Zsolt hangsúlyozta, elkészült a négy kilométernyi bicikliút is, így hát - a KRESZ szabályainak figyelembevételével - nem csak május 7-én lehet kerékpárral igénybe venni az összekötőt. - Járdák még nem épültek, de értelemszerűen a kerékpárutakat a gyalogosok is használhatják - zárta a sajtótájékoztatót.