Jócskán benne járunk már a napban: túl vagyunk Kneifelné Laczkó Krisztina által vezetett táncházon, vagy éppen Vitáz László és Vas Juliska interaktív bábelőadásán. A kilátogatók mozgolódnak, többek között Varga Gábor országgyűlési képviselő, no meg Szalai János Milán polgármester is a művelődési ház felé veszi az irányt. Kezdődik a hivatalos megnyitó, amely nem csak a Hagyományőrző napot hivatott megnyitni, de egy különleges tárlatot is, amely Bertók Ferencnek is emléket állít, aki összegyűjtötte az anyagot.

A Hagyományőrző nap keretében települési kitüntetéseket is átadtak Alapon.

Fotó: Sebestyén Bálint

– Jó pár éve annak, hogy településünk pár lakója úgy döntött, hogy a többi alapitól a század közepén és az azután készült képeket összegyűjti, és azokat digitalizált formában a nyilvánosság elé tárja. A digitalizálást Bertók Ferenc végezte – méltatta Szalai János Milán polgármester köszöntőjében a falu szülöttjét, vagy ahogyan a legtöbben ismerték, „Feri bát” – Bertók Ferenc Alapon született, nőtt fel, házasodott, majd élt a családjával boldogságban. Kiemelkedő tevékenységet végzett a közösség érdekében. Munkásságának ékes bizonyítéka a több száz, ki tudja, talán több ezer esküvői, iskolai,-óvodai ballagásokon, és a közösségi eseményeken készült videó és képanyag. Éveken keresztül dolgozott segéd munkatársként a sárbogárdi lapoknak. Beszámolókat, cikkeket írt, és fotókat készített. Nemcsak Alapon, de a környékbeli településeken, és talán a megyén túl is ismerősen csendülhetett fel a neve. Munkájával emberek ezreinek örökítette meg az életük fontos pillanatait. Az ő és segítői áldozatos munkája nélkül nem jöhetett volna létre a kiállítás – emelte ki a faluvezető, majd Varga Gábor országgyűlési képviselővel közösen díjazták az ő tevékenységüket.

A különleges tárlat Bertók Ferencnek is emléket állít.

Fotó: Sebestyén Bálint

Kitüntetésben részesült posztumusz Bertók Ferenc, amelyet az özvegye vett át, valamint tárgyjutalomban részesülhetett a kiállítás két aktív gondozója, Baloghné Gyökér Szilvia és Kovács Attila Péter. A tárlat egy hónapon át tekinthető meg.

Lovasbemutató is színesítette a programot.

Fotó: Sebestyén Bálint

Ezt követően a szomorúságot ismét felváltotta a vidámság. Díjazták a paprikás csiga sütő verseny legjobbjait. Az első helyet a Margaréta Nyugdíjas Klub mondhatta magáénak, míg a képzeletbeli dobogóra, Németh Beatrix és Kiss Józsefné állhatott fel. A különdíjat gluténmentes paprikás csigájáért Rabóczki Ildikó érdemelte ki. A nap hátralévő részében színpadra lépett még László Attila, Horváth Elemér és barátai, valamint a Kék és Narancssárga együttes, míg a napot egy hamisítatlan bál zárta.