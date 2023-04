Mint ahogy arról már korábban hírt adtunk, a móri Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett Pigler Péter. aki jelenleg a Perczel Mór Technikum villanyszerelő tanulója hatalmas csatát vív. Januárban derült ki, hogy akut leukémiában szenved, és azóta folyamatosan gyógykezelés alatt áll. Ezekben a pillanatokban is a SOTE-n kezelik és mivel betegségének híre sokakat szíven ütött, ezért ugyanezen szívek szavára több helyen is jótékonysági kezdeményezés indult.

Szombaton, vagyis április 1-én, szombaton 15 órakor kezdődött a legújabb támogatói program, méghozzá a Bodajki Általános Iskola tornatermében. Aki ott volt, az láthatta és tapasztalhatta, hogy még megvan a jó szándék és a segíteni akarás az emberekben, csak meg kell őket szólítani.

A két szervező, Szabó Katalin és Hossó Anita ezt meg is tette, méghozzá olyan sikeresen, hogy zsúfolásig megtelt a terem, ahol Laki Marika meséje nyomán szállt a kacagás, közben nyüzsgött a sütivásár, és dobbant a zene és a láb a valamennyi korosztályt bevonó 3FALU Táncműhelynek köszönhetően. A hosszú árusító asztal végében megszámlálhatatlan tombolatárgyat halmoztak fel és már hangolt az Absolute zenekar, amikor sorsolták a nyerteseket.

Zsúfolásig megtelt a tornaterem

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület a tűzoltóautóba, a móri rendőrkapitányság néhány egyenruhása pedig a járőrkocsiba engedte be a gyerekeket, akik elfáradtak a légvár izgalmaiban. A Bodajki Íjász Egyesület az ősi magyar fegyvert ismertette meg az érdeklődőkkel, míg a Bodajk SE egy futballmeccs teljes bevételét ajánlotta fel a jó ügy érdekében.

Hossó Anitától megtudtuk, hogy a foci nem csak ezen a csatornán segíti a beteg fiatal gyógyulását, hanem úgy is, hogy a fehérvári csapattagok által dedikált MOL-Vidi mez keresi az út tulajdonosát, méghozzá egy jótékonysági árverés útján. Az értékes aláírásokkal teli piros-kék mezre április 12-ig lehet licitálni a közösségi oldalon. Ahogy a jótékonysági esemény, úgy az árverés teljes összege is a családhoz kerül, hogy a nagybetűs élet küszöbén álló fiatal minél előbb visszatérjen a családja, a barátai körébe és az iskolapadba.

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A sütivásárról senki sem ment haza üres kézzel. Volt, aki a családnak, az ismerősöknek is vitt süteményt, és fogyott a tea, és cipelhették a tombolán nyert ajándékokat is, de sokaknak maga a bajba jutott család adott ajándékot. A jövőbe vetett hit és remény szimbólumaként egy szépen zöldellő palánta került sok távozó kezébe, és volt olyan, aki a támogatók számától és lelkesedésétől meghatott édesanyával is kezet szoríthatott, aki bizonyára valamennyi résztvevővel közösen abban bízik, hogy ennyi pozitív energiának hatni kell.