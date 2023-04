Nemrégiben egy dunaújvárosi lakosok számára létrehozott közösségi média csoportban merült fel a kérdés, hogy hol és hogyan lehet beváltani a sérült bankjegyeket. AZ MNB témában való tájékoztatója szerint rajtuk kívül a hitelintézetek és a posta is köteles átváltani ezeket a fizetőeszközöket. – Az átváltás lehet azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre, illetve -érmékre történő csere, vagy fizetésül való elfogadás, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is – írja az mnb.hu.

Előfordulhat, hogy a bankjegy, érme valódisága vagy névértéke a sérülés miatt nem állapítható meg egyértelműen. A hitelintézetekben és a postafiókokban dolgozóknak ilyenkor jegyzőkönyv felvétele mellett kell átvenniük a fizetőeszközt, majd az szakértői vizsgálatra küldeni az MNB részére.

– Hiányos sérült forintbankjegy abban az esetben váltható át, ha a bankjegy több mint 50 százalékát benyújtják. Ha a benyújtott hiányos forintbankjegynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy felülete meghaladja az 50 százalékot, a hitelintézet és a posta köteles a bankjegyet az ügyféltől jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni és az MNB részére szakértői vizsgálatra továbbítani – írja a Magyar Nemzeti Bank weboldala. Ugyanakkor át kell venniük azokat a fizetőeszközöket is, amelyek felülete nem haladja meg az 50 százalékot. Ezeket a bankjegyeket és érméket az MNB térítés nélkül bevonja a forgalomból és megsemmisíti.

Ezek a szabályok viszont elsősorban azokra a bankjegyekre vonatkoznak, amelyek figyelmetlenségből, vagy véletlen folytán sérültek meg, azokat a fizetőeszközöket, amelyeket szándélősan csonkítottak meg, sem a posta, sem a hitelintézetek nem kötelesek cserélni, vagy átváltani.