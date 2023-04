Mint írják, a Sárkányszív csapata a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház II-es Belgyógyászatát képviseli időről-időre a futóversenyeken. Idén indulnak az Ultrabalatonon is, ahol május 5-én próbára teszik magukat, tizenhárom fővel.

Koncz Klára csapatkapitány a bejegyzésben elárulta: - A csapatlétszám mindig változik, de ami a közös bennünk a gyógyítás szeretetén kívül az a mozgás szeretete és a közösségi élmény. Idén pedig, mivel lehetőséget adtak a szervezők a nagyobb létszámú csapatoknak is, beneveztünk az Ultrabalatonra is. Boldogok vagyunk, hogy sikerült összeszervezni a csapatot és nagy várakozással nézünk elébe.

Elmondta továbbá, nem csak ez az egy megmérettetés vár rájuk, az idén is indulnak ugyanis a VIII. Cerbona félmaratonon, ott 3 fős csapatokban futnak 21 km-t, tehát egy félmaratont. Sikerült négy csapatot szervezni.

S mi a már korábban említett nemes cél? Erről így nyilatkozott: - Bekerültünk a BioTechUSA NN Ultrabalaton Charity Programjába. Az ennek kapcsán összegyűlt felajánlásokból befolyt összeget jelenleg egészségügyi intézmények, kórházak kapják meg. Az időmérő chip-pek letéti díját tudják a résztvevők jótékony célra felajánlani! Ezt kiegészítve a cég még egy nagyobb összeget hozzátesz. A beszavazáshoz a feltételeket teljesítettük, így kerültünk be a hatba, innentől három intézmény lesz kiválasztva szavazás útján. Amennyiben a támogatást elnyerjük, úgy az egyik részlegünket (C1) szeretnénk felújítani, célunk, hogy felzárkózzunk a 21. századi kórházi munkahelyi igényekhez. Például egyebek mellett nagy hasznát vennénk több állítható magasságú asztalnak is, ezzel is csökkenthetnénk a gerinc- és ízületi panaszokból adódó kieső munkaórákat. A részleg modernizálása régi álmunk, talán most sikerülhet.