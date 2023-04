A legutóbbi nagyszerű légiparádé alkalmával, szeptember 11-én már egy új hangárban várták Börgöndön azokat a látogatókat, akik az addig megőrzött és felújított repülőeszközökkel is szívesen megismerkedtek. A legfontosabb cél nyilvánvalóan továbbra is az, hogy elkészüljön Rotter Lajos legendás, nemzetközi hírű vitorlázó repülőgépének hiteles másolata, amely az 1936-os berlini olimpián véste képletesen kőbe hazánk aerodinamikával foglalkozó legjobb szakemberének nevét. De a Nemerén kívül más is készül, épül Börgöndön.

Nemrégiben volt 70 éve, hogy Magyarországra érkezett a 3071-es gyári számú MiG-15-ös lökhajtásos repülőgép, amely egyre közelebb kerül eredeti, ötvenes évekbeli állapotához. Az elmúlt egy hónapban is sokat haladtak azok, akik a felújításán dolgoznak. Megérkezett az „új” kabintető, amelyről Börgöndön szerelték le a gyári külső és belső burkolatot. A börgöndi repülősök tudták, hogy a különböző gyárakban készült 15-ösök között voltak eltérések, ennek ellenére az 1956 januárjában, Lengyelországban készült kabintető úgy passzolt saját MiG-15-ösükhöz, mintha a géppel együtt készítették volna.

A kabintető minap érkezett meg, aztán a helyére került, de a teljes felújítás még sok munkát igényel

Fotós: Albatrosz RE

Aztán minap, húsvétra megkapták az utolsó hiányzó műszert is, így teljes lett a műszerfal, valamint a célzókészülék felújítása is befejeződött: úgy működik, mint 70 évvel ezelőtt!