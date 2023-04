Fennállásának egy éves születésnapját ünnepelte vasárnap a Sóstó Vadvédelmi Központ Székesfehérváron. A játékos foglalkozások és állati bemutatók mellett eljöttek a központ partnerei is, amelyek standokon mutatták be tevékenységüket az érdeklődőknek. Bemutatkozott a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Herman Ottó Intézet, a Vadex, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Tüskevár Vad- és Egzotikus Állatvédő Alapítvány, a Fehér holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont, valamint a székesfehérvári Apiterápiás ház is.

A születésnap alkalmából köszönetet mondott a szakembereknek, önkénteseknek, partnereknek és a látogatóknak Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A vadvédelmi központ kapcsán pedig elmondta:

- Az állatgyógyászati tevékenysége mellett közösségformáló ereje és edukációs hatása is fontos – szögezte le, majd a Föld napja apropóján rávilágított: az emberi tevékenységet és hozzáállást érő jogos kritikák mellett a vadvédelmi központ egy igazán pozitív példa arra, hogy az ember vissza is tud adni valamit a természetnek, az állatoknak.