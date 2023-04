Ünnepélyes keretek közt tették le a Fűzfa utcában, a meglévő bölcsőde szomszédságában az új intézmény alapkövét. A település önkormányzatának és lakóinak régen vágyott beruházása válhat valóra az új minibölcsőde felépítésével.

– Fejér vármegyében egyre több gyermek születik, a megyébe költözők is egyre több gyermeket hoznak magukkal, vagy épp gyermekvállalás előtt állnak. Ez mindenképpen fontos és jó számunkra, de egyúttal egy pozitív kihívás elé is állítja a a településeinket: az ellátórendszernek is meg kell felelnie annak a kritériumnak, hogy a gyermekeket már bölcsődés korban el tudják helyezni a szülők, így aki szeretne, előbb visszaállhat a munkaerő világába. – hangsúlyozta a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián.

A vármegyei elnök felidézte, Ercsi életében a 2017. év egy ugrópont volt, ugyanis ekkor kapott pozitív elbírálást az a pályázat, amely megalapozta a város első, tizennégy férőhelyes bölcsődéjének létrehozását. A gyermekszám gyarapodásával rövid időn belül felmerült az igény a férőhelyek bővítésére. Egy 2022-es pályázati lehetőségnek köszönhetően a város több mint 208 millió forintos támogatásban részesült – ebből nagyságrendileg 160 millió forint uniós, 45 millió forint pedig hazai forrás.

– Számunka mindig az a fontos, hogy az ellátottak – jelen esetben a gyermekek – milyen körülmények közé kerülnek, és az itt dolgozók milyen körülmények között végezhetik azt a munkát, ami talán a legszebb és legfelelősségteljesebb, a gyermekek nevelése, oktatás, szellemi, testi és lelki gyarapítása. Olyan intézmény épül Ercsiben, ami illő helyet ad az ide érkező gyermekeknek. – tette hozzá Molnár Krisztián.

A város országgyűlési képviselője, Mészáros Lajos arról beszélt, mindig nagy öröm egy olyan fejlesztés, amely a gyermekek érdekeit szolgálja. Mint mondta, nagy szükség van a beruházásra, hiszen a kormány népesedéspolitikája eredményes, így egyre több gyermek születik, s Ercsi kedvező földrajzi adottságainak köszönhetően egyre többen telepednek le a Duna-parti városban.