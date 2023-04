A fémes, ólomszürke színű ásványt már az ókorban is ismerték. Az egyiptomiak, görögök, és a rómaiak is használták többek között kozmetikai (szempillafesték) és gyógyászati (gyógybalzsam) célokra. Érdekes, hogy már gyertyalángban is megolvad, a lángot zöldre festi. Magyarországon is fellelhető, de különösen szép példányok kerültek elő észak-erdélyi bányákból.

Az ásványbörzét ezúttal is a Fehérvári Ásványgyűjtő Szakkör szervezte, amelynek korábbi vezetője, majd titkára, a fentebb már említett Kovács Pál azt is elmondta, ősztől szeretné a városban létrehozni a szakkör ifjúsági csoportját, hogy minél több olyan fiatal kapcsolódjon be a szakkör munkájába, akik idővel átvehetik a stafétát.

A börze 17 óráig tart nyitva.