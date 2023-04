- Soha nem gondoltam volna, hogy rosszul leszek a vonaton, de azt sem, hogy ennyi segítőkész ember van! Budapestről tartottam haza a vonattal és egyszercsak éreztem, hogy nagyon nem vagyok jól, szédültem és homályosan láttam. El szerettem volna menni a mosdóba, de nem találtam, elkezdett zúgni a fülem, aztán minden elhomályosodott – emlékezett vissza az esetre a feolnak Gál Tina, aki aztán arra tért valamelyest magához, hogy a vonat padlóján fekszik.

- Stagnált leukémiás IGA hiányos beteg vagyok. És sajnos egy nagyon erős durva pánikrohamom lett, és elvesztettem az eszméletemet. Egy fiatalember és egy fiatal hölgy azonnal jöttek segíteni. Amíg nem értünk be a fehérvári állomásra, addig fogták a kezemet és vizezték az arcomat, segítettek, hogyan vegyek levegőt, végig beszéltek hozzám. Nagyon hálás vagyok nekik, így ismeretlenül is, hogy ilyen segítőkészek és emberségesek voltak. Szeretném ezt így is megköszönni! Viszont egyben nagyon szégyellem is, hogy ez történt – mondta kérdésünkre a székesfehérvári hölgy.

Aztán amikor a vonat beérkezett, nagyon hamar jöttek a metők, és a vonat kalauza is nagyon emberséges és segítőkész volt. Tina úgy emlékszik vissza, hogy a kórház sürgősségi osztályán is rengeteg ember volt, amikor a mentőautó beért vele, mégis nagyon kedves volt vele mindenki.

- Valaki még a vonaton a kezembe tett egy piros kis követ, egy ásványt. Nem tudom, ki volt, csak jóval később vettem észre, hogy azt szorítom. Talán ez is segített abban, hogy megmenekültem? - tette fel a kérdést a hölgy, aki szerencsére már jól van. És nagyon hálás mindenkinek!