Újabb sikeres fuvar!

Büszkén viseli nevét Remény: azóta is Sukorón gyógyul

Ahogy arról a feol.hu a közelmúltban beszámolt, hála a segíteni vágyó és tudó civileknek, egy megsérült egerészölyv Balatonszőlősről is eljutott a Vadmadárkórházba, Sukoróra. A madár a gondoskodáson kívül nevet is kapott, melyhez szerencsére hű maradt. Már sokkal jobban van és vasárnap a közösség is újra összefogott.

A Remény túlél! Fotós: Vadmadárkórház

Hope, azaz Remény nagyon legyengült állapotban került be Berkényi doktorhoz, de az ő története már a kezdetektől sikertörténet. Kezdve attól, hogy egy fiatalember munkába menet rátalált, nem hajtott el mellette, s segítséget kért. Civil összefogásnak hála pedig az egerészölyv még aznap eljutott a Balaton környékéről a Velencei-tóhoz. Azóta már lábra állt, és sokkal jobban van. Erről így írnak közösségi oldalukon: "Olyan sokan reménykedtünk abban, hogy sikerül megmentenie Dokinak ezt a madarat! Nem hiába! Sok olyan nap és éjszaka van, amikor Doki egy-egy sérült, beteg madár miatt szinte nem is alszik, a rendelőben küzd értük. Most bepillanthattok egy ilyen történetbe, hálásan köszönjük, hogy velünk vagytok ti is! A madárnak még hosszú idő lesz, mire szárnyalhat ismét, de a nevét büszkén viselheti!" Közben vasárnap ismét segítséget kért a kórház: ezúttal Zalaegerszegről utazhat - hála a jótevőknek - egy sérült madár Berkényi Tamás gyógyító kezei közé.

