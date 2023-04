Legutóbb például egy balatonkenesei azonosítatlan állkapocsra kattintottam, amit valakinek a nagyszülei találtak a Balatonban 1943-ban, és most új gazdáját keresi. Mint az eladó írta, lehet akár földönkívülié is, ami egy meteorral érkezett, de az is lehet, hogy a néhai Pannon-tengerben úszkáló ősállathoz tartozik, ezen még a tudósok, "szakértők" is összevesznek - szerinte. No, de ez egy másik cikk témája (kommentben írják meg nekünk, ha bővebben is olvasnának eme misztériummal tarkított csontdarabról), jelen írás nem erről fog szólni, hanem a címben megjelölt villamosról.

Fotó: Szabó András

Mit szeretnél venni? - teszi fel a kérdést a közösségi oldal piacterének keresője, s rögtön elgondolkodom, vajon hányan írhatják be irányzottan, hogy: Villamost. A színesre pingált, hippi-mintákkal tarkított veteránt Bicskén, a Szent István út mellett láthatja az arra járó, s tudjuk róla: egykoron Miskolcon szolgált. Hogy hogy került Bicskére, mindjárt elmeséljük, de elöljáróban fontos leszögezni, a villamosnak már egészen más funkciója van, mint egykor.

Fotó: Szabó András

- Jó pár éve valaki átalakította villamos büfévé és fesztiválokra jártak vele például a Balaton Sound-ra vagy a Szigetre - meséli a jelenlegi tulaj, András, majd hozzáteszi: - Én Biatorbágyról hoztam januárban, azóta van nálam. Kicsit felújítottam. Nagyon sokan szeretik a büfét. Sűrűn fényképezik is, amit megértek: jól mutat a főúton egy villamos! - jegyzi meg András, aki az éltes jármű történetéről is megosztott információkat. Leginkább azt, hogy több Facebook-csoportban is "főszereplő", sokan a csodájára járnak, és hogy a 80-as években élte aktív virágkorát a fentebb már említett helyen. Akkor még embereket szállított A-ból, B-be.

Biatorbágyon vette a jelenlegi tulaj a villamost, aminek az "őshazája" Miskolc volt

Fotó: Szabó András

Ahogy 2018-ban a Bors hírt adott róla, régi villamosokat, köztük ezt a bicskeit is, eladásra kínálták egy használt autókat értékesítő oldalon. Összesen hét darabot. Így fogalmazott a cikk írója: "akad köztük felújításra szoruló, üzemképtelen, de teljesen működőképes darab is. Áruk állapotuktól függően 2,4 és 15 millió forint között mozog." Megírták továbbá, hogy a járműveket a Miskolci Városi Közlekedési (MVK) Zrt. árusította ki.

És akkor egy kis múltidézés: a cikkből kiderül, a szerelvények a csehszlovák Tatra 1986–1990 között gyártott példányai. Érdekesség, ezt már a turizmus.com írja, hogy a miskolci volt az egyik első vidéki villamosvonal-hálózat Magyarországon, megelőzve ezzel Debrecent és Szegedet is.

Fotó: Szabó András

Végül egy kicsit visszaugrunk a közelmúltba: az említett online árverésen a legkülönfélébb célokkal szerettek volna hozzájutni villamosokhoz az érdeklődők, egy volt közülük a büfé, de volt, aki konditermet, vagyis inkább futópadot csinált belőle. Úgy tűnik érdemes résen lenni, mert már akkor azt nyilatkozta a zrt., hogy "ahogy újak kerülnek forgalomba", adják is el a régieket. Villamost valaki?