Az érdekfeszítő előadás keretében a biológiai hadviselés realitásáról és veszélyeiről beszélgetett Vargha Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterhelyettes Porkoláb Imre dandártábornokkal, a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosával. Az esemény moderátoraként Pletser Ádám, az iGenerációért Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a rendezvény egy fiataloknak szóló programsorozat része, ahol igyekeznek időről időre színes, érdekes témákkal felkelteni a hallgatóság figyelmét. A keddi előadás pedig a „Biológia hadviselés, mennyire valós veszély, mi a valóság" címet viselte.

Az előadás házigazdájaként Vargha Tamás saját filmes élményei kapcsán szólt a hallgatósághoz. Mint elmondta, a "The Last Of Us " sorozathoz hasonló filmek korábban is voltak. Példaként a „Vírus" című filmet hozta, amely szintén azt boncolgatta, mi a teendő, akkor, amikor egy vírus elszabadul és milyen feladat hárul a katonaságra. A hadseregre nem csak az említett filmben, de a való életben is nagy szerep hárul, az ország biztonságát és védelmét biztosítják.

A dandártábornok úr katonai múltját meg nem tagadva példát hozott fel a hadsereg(ek) életéből, tekintettel arra, hogy ezredesként itthon, a NATO-ban, a Pentagonban és Afganisztánban is dolgozott. Kiemelte, hogy a biotech, azaz a biológiával kapcsolatos technológia négyszer gyorsabban fejlődik, mint az információs technológia és talán ezért van az, hogy ekkora érdeklődés övezi. Hozzátette, mindez számos lehetőséget biztosít a fejlődésre, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. Ahogy a történelem folyamán ez tetten érhető, fel lehet jó és rossz célra is használni. Emellett arról is beszélt, hogy miért van szüksége Magyarországnak bátor, innovatív és high-tech hadseregre, mint mondta a békéhez szükség van arra, hogy erőnk is legyen.

Az eseményt követő FEOL Podcast legfrissebb epizódjában az utóbbi mellett (haderőfejlesztés) arra is kitért, mi a legfontosabb üzenete egy-egy ilyen előadásnak a fiatalok számára. Véleménye szerint, az ő érdeklődésük akár az egész emberiséget is megmentheti, hiszen az ő kezükben van a jövő. Az adást szerdán hallgathatják meg portálunk felületén.