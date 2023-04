Székesfehérvár – Iszkaszentgyörgy – Fehérvárcsurgó – Bodajk útvonalon halad majd végig a május 6-ára meghirdetett családi kerékpáros zarándoklat. A Székesfehérvár-Öreghegy Római Katolikus Plébánia által szervezett program a tervek szerint 13:30 órakor indul el az öreghegyi templomtól, a zarándoklaton résztvevők Tornyai Gábor atya úti áldását követően ülnek kerékpárra.

A résztvevők Iszkaszentgyörgyön, majd Fehérvárcsurgón is megállnak majd, ahol lelki programokon vehetnek részt, a gyermekeket pedig különböző játékokkal várják a szervezők. A zarándoklat uticélja ezúttal is Bodajk, ahol 18:00 órakor szentmisén vesznek részt a zarándokok.

Az érdeklődők a Plébánia weboldalán jelentkezhetnek a zarándoklatra. A szervezők kerékpárok szállítására alkalmas gépjárművekkel segítik majd az öreghegyi templomhoz való visszajutást. Az erre irányuló igényt is a jelentkezési űrlapon jelezhetik.