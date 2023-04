MGyAll Stars - Ne hagyd veszni Székesfehérvár: a dal és a hozzá tartozó klip egy hete debütált a legnépszerűbb videomegosztó-portálon. Az egyedi klipben olyan székesfehérváriak szerepelnek, akik jelentkeztek az alábbi felhívásra: "Tudtátok, hogy 2022-ben az adózók kb. 65 százaléka (közel 3 millió) nem ajánlotta az szja 1 százalékát? Segítsetek, hogy 2023-ban ne így legyen! A Magyar Gyermekmentő Alapítvánnyal karöltve elindítottunk egy szeretetkampányt a Gyermekekért, és minden olyan alapítványért akik valódi közhasznú munkát végeznek, és értünk vannak. A kampány a felajánlás fontosságára hívja fel a figyelmet. Írtunk hozzá egy dalt, és meghirdettünk egy videoklip challenge-t, amiben az üzenetet és a kampány jelképét népszerűsítjük kreatív és szórakoztató módon. Csináljunk együtt valami jót, és szórakoztatót egy igazán jó ügyért, a gyermekekért, és minden fontos munkát végző alapítványért!"

A Sramek Nándor nevével fémjelzett klipben felbukkannak helyi alapítványok, gyermekek, díszletként Fehérvár ikonikus épített örökségei, vendéglátóhelyei szolgálnak. "Örömömre szolgál, hogy Székesfehérvár csatlakozott a Magyar Gyermekmentő Alapítvány jótékonysági mozgalmához. A szereplők a klipben való részvételükkel üzentek, hogy szívügyüknek tekintik a gyermekmentést. Szerintem valamennyi fehérvári üzenetét közvetítik ezzel, hogy "Nem hagyják veszni" - írta a közösségi oldalon a rapper, szövegíró, film-és videógyártással foglalkozó szakember, Sramek Nándor.

A feol.hu megkeresésére elmondta továbbá: - Mindig nagy örömmel veszek részt a fehérvári életben, pláne ha egy jó ügy érdekében tehetem. Szerencsémre nagyon sok barátom van Fehérváron, akik vagy a kapcsolataikkal, vagy a részvételükkel segítettek, hogy elkészíthessem a klipet. Azonnal igent mondtak a felkérésre, lehetőséget és helyet biztosítva a forgatásra, vagy a saját eszközeikkel elkészítve a kliphez az anyagukat. Biztos vagyok benne, hogy sokan csatlakoztak volna, és reményeim szerint csatlakoznak még ehhez a "nemes ügyhöz", mert ez a kampány csak a kezdete egy mozgalomnak, ami a gyermekekekért indult. Csak annyit üzennék, egyrészt, hogy Ne hagyd veszni! , másrészt, hogy ez a kampány is bizonyítja, hogy szórakozva is lehet egy jó ügyben részt vállalni, és segíteni. Ez lehet akár a mindennapok része is.

A város klipjében szerepelnek például az Alba Fehérvár kosarasai, de az ügyet felkarolók között van Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi is, aki kislányával együtt mostanában sok idejét Fehérváron tölti - a bulvárlapok már többször megírták, miért. Ami sokkal fontosabb: adónk egy százaléka rengeteg segítséget jelenthet az arra méltó, civil és közhasznú tevékenységet folytató alapítványoknak. Akár egy gyermek életét is megmenthetjük, ha nem hagyjuk elveszni.